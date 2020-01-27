Опасно ли заказывать товары из Китая: "Укрпочта" сделала заявление

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Государственный почтовый оператор Украины не видит причин запрещать посылки из Китая из-за распространения нового коронавируса. Об этом официально сообщила пресс-служба "Укрпочты".

"Касательно вспышек коронавируса в Китае. Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов на перемещение товаров через границы и для международной торговли. "Укрпочта" следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и нашими партнерами в Китае. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано. Просим доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию", - заявили в "Укрпочте".

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Кроме того, опасения многих покупателей китайских товаров – в том числе на популярной торговой площадке AliExpress – прокомментировали власти Китая. Они сообщили, что почтовые отделения, транспорт и посылки, проходившие через ставший эпицентром эпидемии Ухань, прошли вторичную дезинфекцию. Правда, как предупредили в местом почтовом операторе China Post и международной службе доставки EMS, это может привести к задержке посылок.

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Напомним, с январе-2020 в Китае появился вирус пневмонии нового типа – коронавирус nCoV, который активно мутирует, заражая все новых людей и приводя к росту количества жертв. По состоянию на 00:00 часов понедельника, 27 января, число пораженных новым коронавирусом достигло в Китае 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек. Два человека успешно прошли курс лечения и выписаны из больниц. Общее число умерших достигло 80.

За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два – в Макао, три – на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два – в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три – в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному – в Непале и Австралии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.

Детали узнавайте в материале сайта "Сегодня" – Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности.

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