Пенсии украинских судей в 15 раз выше пенсий по возрасту: эксперты подвели итоги

Аналитики изучили, как повысились пенсии в Украине за три месяца

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

По состоянию на 1 апреля 2019 года средняя пенсия судей в Украине выросла на 54,4% по сравнению с 1 января этого года – до 44 316 грн. Это в 15 раз больше, чем средний размер пенсии по возрасту (2943 грн).

Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, эксперты Национального совета экономического развития проанализировали, как увеличились средние размеры пенсий по видам выплат:

пожизненное денежное содержание судей (3307 человек по состоянию на 1 апреля 2019 года): 1 января – 28 702 грн, 1 апреля – 44 316 грн (+54,4%);

пенсии по возрасту (8 614 536 пенсионеров): 1 января – 2648 грн, 1 апреля – 2943 грн (+11,1%);

пенсии в связи с потерей кормильца (539 023 человека): 1 января – 2255 грн; 1 апреля – 2446 грн (+8,5%);

пенсии за выслугу лет (227 338 человек): 1 января – 2477 грн, 1 апреля – 2645 грн (+6,8%);

пенсии по инвалидности (1 367 895 пенсионеров): 1 января – 1995 грн, 1 апреля – 2095 грн (+5%);

пенсии военнослужащих (555 185 пенсионеров): 1 января – 4682 грн, 1 апреля – 4706 грн (+0,5%);

социальные пенсии (82 665 человек): 1 января – 1500 грн, 1 апреля – 1501 грн (+0,1%).

Ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что по итогам мартовской индексации размер пенсий увеличился у 8,97 млн украинцев, при этом почти 2,2 млн пенсионеров получили единовременную доплату (1205 гривен). В апреле им будет выделена такая же доплата.

В свою очередь вице-премьер-министр Павел Розенко рассказал, что наибольшее число украинцев получили повышение пенсий от 100 до 400 гривен. При этом средняя сумма повышения для украинцев, пенсии которых подлежали перерасчету, составила 514 гривен.

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