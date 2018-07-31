Пенсии в августе в Украине обещают выплатить вовремя

Сегодня, 11:56

Рукводство Пенсионного фонда ждет служебное расследование


Пенсионный фонд Украины (ПФУ) отчитался о полной выплате пенсий за июль 2018 года. В частности, расчеты провели и с теми, кто получает деньги через "Укрпочту". 

Пенсии в августе украинцам обещают выплатить вовремя. Рассчитываться начнут уже с 4 числа.

Задержки с пенсиями в Киеве и еще нескольких городах возникли 21 июля. Из-за этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести служебное расследование в отношении руководителей Пенсионного фонда.

Напомним, 24 июля предприятие почтовой связи "Укрпочта" подтвердило, что существуют технические задержки с выплатой пенсий. Почтовики отметили, что задержки выплат происходят из-за временных технических неполадок в Пенсионном фонде.

Задержка выплаты пенсий обусловлена "кассовыми разрывами поступления социального взноса", объяснили ситуацию в Пенсионном фонде УкраиныПФ пришлось взять займ у Госказначейства.

Ранее сообщалось, что национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" оценивает убытки от услуги доставки пенсий в 1 млрд грн ежегодно.
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Источник:

"Сегодня"

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