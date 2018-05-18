Пенсии в Украине платятся без задержек – Гройсман

Сегодня, 12:04

Премьер-министр объяснил депутатам, что проблемы могут возникать только на местах

Владимир Гройсман. Фото: Facebook
Владимир Гройсман. Фото: Facebook

В Украине нет проблем со своевременной выплатой пенсий. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе "Часа вопросов к правительству" в парламенте, отвечая на заявление депутатов о задержке выплат пенсионерам.

"Вы когда говорите, что есть задержка пенсионерам, то вы хоть скажите, где. ... У нас почти 12 миллионов пенсионеров, которые своевременно получают свою пенсию. Скажете, где конкретно, в каком пенсионном фонде есть проблема – ее можно исправить административно. Проблем с выплатой пенсий нет", – сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, Пенсионный фонд Украины 2 мая начал финансирование пенсий, которые будут выплачены через почтовые отделения и учреждения банков с 4 по 25 мая. Кроме того, Пенсионный фонд обязан перерасчитывать выплаты самостоятельно, но если этого не произошло, нужно обращаться в суд.

Сумма выплат Пенсионного фонда Украины в 2017 году составила 291,5 млрд грн (с учетом проведенной в декабре 2017 года выплаты пенсий за январь 2018 года в размере 10 млрд грн), что на 13%, или 38,1 млрд грн больше, чем в 2016 год.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко оценил шансы украинцев на высокую пенсию.
пенсии, выплаты, задержка, Пенсионный фонд, Гройсман, Владимир Гройсман

Вы сейчас просматриваете новость "Пенсии в Украине платятся без задержек – Гройсман". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Переселенка с Донбасса отстояла в суде право на получение пенсии

6 Мая, 06:34

Это решение суда образцовое, то есть теперь для остальных судов оно будет руководством, как действовать в подобных случаях

Экономика

Пенсии военным в Украине окончательно пересчитали: Розенко назвал цифры

27 Апреля, 10:38

Вице-премьер заверил, что это не последнее повышение пенсий в 2018 году
Загрузка...

Экономика

Фото: pixabay.com

Будущая пенсия: государство перекладывает всю ответственность на человека

18 Апреля, 09:18

Социсследование показало, что украинцы не готовы думать о пенсии смолоду, как практикуется на Западе и как требует пенсионная реформа в Украине

Экономика

SMS пенсионерам и онлайн-справки: Пенсионный фонд Украины начнет работать по-новому

17 Апреля, 12:22

Фонд получил новое оборудование, которое позволит активно развивать дистанционные сервисы
Загрузка...