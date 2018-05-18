Пенсии в Украине платятся без задержек – Гройсман

В Украине нет проблем со своевременной выплатой пенсий. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе "Часа вопросов к правительству" в парламенте, отвечая на заявление депутатов о задержке выплат пенсионерам.

"Вы когда говорите, что есть задержка пенсионерам, то вы хоть скажите, где. ... У нас почти 12 миллионов пенсионеров, которые своевременно получают свою пенсию. Скажете, где конкретно, в каком пенсионном фонде есть проблема – ее можно исправить административно. Проблем с выплатой пенсий нет", – сказал он.

Напомним, Пенсионный фонд Украины 2 мая начал финансирование пенсий, которые будут выплачены через почтовые отделения и учреждения банков с 4 по 25 мая. Кроме того, Пенсионный фонд обязан перерасчитывать выплаты самостоятельно, но если этого не произошло, нужно обращаться в суд.

Сумма выплат Пенсионного фонда Украины в 2017 году составила 291,5 млрд грн (с учетом проведенной в декабре 2017 года выплаты пенсий за январь 2018 года в размере 10 млрд грн), что на 13%, или 38,1 млрд грн больше, чем в 2016 год.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко оценил шансы украинцев на высокую пенсию.