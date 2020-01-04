Пенсии в Украине: прогноз на 2020 год

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Наступивший 2020 год обещает довольно много новшеств для тех, кто получает пенсии. Как изменилось или как должно измениться законодательство в этой сфере? Сколько будем получать в этом году – обо всем этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

В связи с изменением прожиточного минимума автоматически увеличится размер минимальной пенсии. Он равен размеру прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть с января по июль минимальная пенсия будет равняться 1638 грн, с 1 июля она повысится до 1712 грн, а с 1 декабря – до 1769 грн.

Ранее назначенные пенсии должны быть проиндексированы в марте по старой формуле. Процент индексации будет равен 50% инфляции + 50% изменения средней зарплаты за минувший год. Точные цифры Госстат обнародует только в конце января. Но если, допустим, инфляция по итогам года составит 5%, а рост зарплат – 12%, то пенсии вырастут на 8,5% (2,5% + 6%). То есть, например, пенсия в 2000 грн увеличится примерно на 170 грн.

С 2020 года минимальный стаж, необходимый для получения пенсии по возрасту, увеличивается до 27 лет (в 2019-м нужно было иметь минимум 26 лет стажа).

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Также в этом году заканчивается "переходный период" для женщин, когда они могли выйти на пенсию раньше 60 лет. Последние, кто может еще воспользоваться "льготным периодом", – женщины, которые родились в период с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года. Они имеют право выйти на пенсию в 59 лет и 6 месяцев. А вот те женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, смогут оформить пенсию по возрасту только по достижении 60-летнего возраста, то есть уже в 2021 году.

Напомним, что Пенсионный фонд Украины широко внедряет онлайн-обслуживание своих клиентов. На Портале электронных услуг ПФУ, в личном кабинете, пенсионер может получить доступ к своему "Пенсионному делу", написать заявление на получение документов, на внесение изменений в личное дело и на перерасчет пенсии, может задать вопрос работнику отделения Пенсионного фонда, записаться на прием. Работающий человек в личном кабинете может посмотреть размер своего страхового стажа, данные о зарплате по годам и месяцам, с которой отчислялся пенсионный взнос (ЕСВ).

В тренде Прожиточный минимум для украинцев: каков прогноз на 2020 год

Кроме того, в личном кабинете появился раздел "Электронная трудовая книжка", где также можно увидеть, какие данные о стаже есть в Пенсионном фонде.

С 2020 года на портале электронных услуг ПФУ заработал "Пенсионный калькулятор", где каждый может посмотреть, на какую пенсию ему стоит рассчитывать и какие данные есть у ПФУ для расчета пенсии. Недостающие данные можно подать в ПФУ также через свой личный кабинет. Отметим, правда, что размер пенсии указывается по тому законодательству, которое действует на сегодняшний день, а не на ту дату, когда человек достигнет пенсионного возраста.

Кстати, в конце 2019 года ПФУ запустил мобильное приложение "Пенсионный фонд", благодаря которому пенсионеры и застрахованные лица могут получить доступ к своему личному кабинету на портале ПФУ через смартфон.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Пенсии, зарплаты, тарифы: все новшества 2020 года".

Напомним, ранее сообщалось, каков прогноз на 2020 год по прожиточному минимуму для украинцев.

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