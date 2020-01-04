Прожиточный минимум для украинцев: каков прогноз на 2020 год

Для разных социально-демографических групп он колеблется от 1638 до 2218 грн

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

В этом году могут произойти кардинальные изменения, касающиеся прожиточного минимума и всех связанных с ним выплат. Пока в законе о госбюджет-2020 предусмотрено незначительное повышение прожиточного минимума.

Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Так, с начала года усредненный показатель составляет 2027 грн. А для разных социально-демографических групп он колеблется от 1638 до 2218 грн:

Реклама

нетрудоспособные лица – 1638 грн

дети до 6 лет – 1779 грн

трудоспособные граждане – 2102 грн

дети от 6 до 18 лет – 2218 грн.

В течение года прожиточный минимум должен повышаться дважды: с 1 июля и с 1 декабря. Так, после 1 июля прожиточный минимум составит:

средний показатель – 2118 грн

нетрудоспособные лица – 1712 грн

дети до 6 лет – 1859 грн

трудоспособные граждане – 2197 грн

дети от 6 до 18 лет – 2318 грн.

С 1 декабря 2020 года прожиточный минимум должен равняться:

В тренде Рада разблокировала закон о продаже земли

средний показатель – 2189 грн

нетрудоспособные лица – 1769 грн

дети до 6 лет – 1921 грн

трудоспособные граждане – 2270 грн

дети от 6 до 18 лет – 2395 грн.

В то же время в правительстве разработан законопроект, который предлагает повысить прожиточный минимум до реального уровня. Каким будет этот уровень, станет ясно после пересмотра потребительской корзины, в которую должны включить набор товаров и услуг, рекомендованный научно-общественной экспертизой. Как сообщали в Минсоцполитики, такая работа ведется уже с 2019 года. По предварительным расчетам, новый прожиточный минимум не должен быть меньше 4000-4200 грн. По словам министра соцполитики Юлии Соколовской, он должен составлять примерно 30-40% от размера средней зарплаты в стране.

Однако автоматического пересчета пенсий и всех выплат после пересмотра прожиточного минимума не произойдет. Поскольку правительство намерено "отвязать" от прожиточного минимума многие социальные выплаты, штрафы и т. д. "Привязанными" останутся только пенсии и помощь малообеспеченным. Нынешний прожиточный минимум будет называться "расчетная единица" или "штрафная ставка" – в зависимости от вида платежей. А понятие прожиточного минимума будет служить ориентиром, каким должен быть минимальный уровень доходов человека. Те, у кого доходы меньше этого реального прожиточного минимума, смогут претендовать на социальную помощь из бюджета.

Как заявляла во время парламентских слушаний на тему прожиточного минимума министр социальной политики Юлия Соколовская, в ближайшее время реальный прожиточный минимум будет установлен в рамках программы помощи малообеспеченным семьям.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Пенсии, зарплаты, тарифы: все новшества 2020 года".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама