Пенсии за июль полностью профинансированы: Гройсман отчитался
Задержка пенсий в июле 2018 года произошла из-за кассового разрыва поступлений от единого социального взноса
Пенсионный фонд полностью завершил финансирование выплаты пенсий за июль.
Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.
"Информация от Пенсионного фонда: только что полностью завершили финансирование выплаты пенсий за июль", – сообщил премьер.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман инициировал служебное расследование по вопросу задержки выплаты пенсий в регионах Украины.
Напомним, 24 июля предприятие почтовой связи "Укрпочта" подтвердило, что существуют технические задержки с выплатой пенсий. Почтовики отметили, что задержки выплат происходят из-за временных технических неполадок в Пенсионном фонде.
Задержка выплаты пенсий обусловлена "кассовыми разрывами поступления социального взноса", объяснили ситуацию в Пенсионном фонде Украины. С начала июля на выплату пенсий направили 24,9 млрд грн, в частности, 1,7 млрд грн в течение 24 июля.
Ранее сообщалось, что национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" оценивает убытки от услуги доставки пенсий в 1 млрд грн ежегодно.
Вы сейчас просматриваете новость "Пенсии за июль полностью профинансированы: Гройсман отчитался". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"