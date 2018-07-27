Пенсии за июль полностью профинансированы: Гройсман отчитался

Задержка пенсий в июле 2018 года произошла из-за кассового разрыва поступлений от единого социального взноса

Пенсионный фонд полностью завершил финансирование выплаты пенсий за июль.

Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Информация от Пенсионного фонда: только что полностью завершили финансирование выплаты пенсий за июль", – сообщил премьер.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман инициировал служебное расследование по вопросу задержки выплаты пенсий в регионах Украины.

Напомним, 24 июля предприятие почтовой связи "Укрпочта" подтвердило, что существуют технические задержки с выплатой пенсий. Почтовики отметили, что задержки выплат происходят из-за временных технических неполадок в Пенсионном фонде.

Задержка выплаты пенсий обусловлена "кассовыми разрывами поступления социального взноса", объяснили ситуацию в Пенсионном фонде Украины. С начала июля на выплату пенсий направили 24,9 млрд грн, в частности, 1,7 млрд грн в течение 24 июля.

Ранее сообщалось, что национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" оценивает убытки от услуги доставки пенсий в 1 млрд грн ежегодно.