Пенсии за июль полностью профинансированы: Гройсман отчитался

Сегодня, 20:49

Задержка пенсий в июле 2018 года произошла из-за кассового разрыва поступлений от единого социального взноса

facebook.com/volodymyrgroysman
facebook.com/volodymyrgroysman

Пенсионный фонд полностью завершил финансирование выплаты пенсий за июль.

Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Информация от Пенсионного фонда: только что полностью завершили финансирование выплаты пенсий за июль", – сообщил премьер.

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Ранее премьер-министр Владимир Гройсман инициировал служебное расследование по вопросу задержки выплаты пенсий в регионах Украины.

Напомним, 24 июля предприятие почтовой связи "Укрпочта" подтвердило, что существуют технические задержки с выплатой пенсий. Почтовики отметили, что задержки выплат происходят из-за временных технических неполадок в Пенсионном фонде.

Задержка выплаты пенсий обусловлена "кассовыми разрывами поступления социального взноса", объяснили ситуацию в Пенсионном фонде Украины С начала июля на выплату пенсий направили 24,9 млрд грн, в частности, 1,7 млрд грн в течение 24 июля.

Ранее сообщалось, что национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" оценивает убытки от услуги доставки пенсий в 1 млрд грн ежегодно.
пенсии, выплаты, задержка, Пенсионный фонд, Владимир Гройсман

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"Сегодня"

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