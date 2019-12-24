Уже в декабре цены на отопление снизятся – Гончарук

Глава правительства заявил в эксклюзивном интервью новостям «Сегодня» , что экономия для людей может быть очень ощутима

Гость студии новостей "Сегодня" премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что уже в декабре граждане Украины ощутят удешевление газа. Причем, по словам премьера, те, кто пользуется индивидуальным отоплением, то есть – покупает газ, уже видят серьезный прогресс.

"Они уже выигрывают от того, что цена стала значительно меньше. Приблизительно 65% населения, которые пользуются индивидуальным отоплением, они уже эту выгоду получили, они уже почувствовали это", – заявил премьер-министр.

По словам Алексея Гончарука, вскоре удешевление коммунальных услуг ощутят те, кому тепло поступает в дома с предприятий.

"Еще около 35% нашего населения потребляют коммунальные услуги. Они платят, собственно, за коммунальную услугу, а в этой составляющей, в этом тарифе стоимость газа составляет более 75%. А это значит, что если цена на газ уменьшилась, то и цены в платежках за тепло также должны уменьшиться. Это нормальная рыночная логика. Ну, потому что если товар стоит дешевле, его нужно и продавать дешевле", – заявил премьер.

В то же время Алексей Гончарук отметил, что в Украине существует достаточно сложное законодательство, регулирующее порядок установления тарифов.

"Там есть длинная регуляторная процедура, будто бы по этой процедуре уже весной только нам нужно было бы возвращаться к пересмотру тарифов. Но команда президента, мы в правительстве, в парламенте, работали над тем, чтобы уже в декабре люди почувствовали это снижение", – заявил Алексей Гончарук.

По словам главы правительства, сегодня на заседании Кабмина принято решение, которым органам местного самоуправления дано право устанавливать на местах скидки для потребителей.

"Фактически, уменьшить платежку для людей уже в декабре на примерно 20-25%, в зависимости от города", – отметил премьер-министр Украины.

В тарифах этого года, по словам Алексея Гончарука, была заложена высокая прошлогодняя цена на газ.

"По поручению президента мы посмотрели, какие есть варианты, и вот сегодняшнее решение, которое сегодня было представлено президентом. Президент собрал мэров крупнейших городов, собрал всех губернаторов для того, чтобы рассказать им о том, что такая возможность сейчас создана. И сейчас в каждом городе может быть принято отдельное решение о том, чтобы эту скидку людям предоставить. То есть все, что можно было сделать на центральном уровне, это сделано", – заявил глава правительства.

Алексей Гончарук отметил, что экономия для людей может быть очень ощутима.

"Уже в декабре, по нашим расчетам, в отдельных случаях, в отдельных городах 300-400 грн человек может сэкономить в своей платежке, то есть – получить счет меньше, а это очень серьезная экономия. О январе-феврале мы поговорим отдельно, потому что там есть вопрос, который зависит от транзита, от подписания контракта на транзит российского газа в ЕС через территорию Украины. Поэтому это немного отдельный разговор, но уже о декабре мы можем говорить как о свершившемся факте, цена на газ гарантированно (станет) меньше. Еще 35% людей должны это почувствовать через скидку в своих платежках", – заявил глава правительства.

Премьер-министр также подчеркнул, что центральная власть будет делать все от нее возможное, чтобы местные власти реализовывали возможность делать скидки в платежках.

Ранее стало известно, что украинцы смогут отказаться от гарантированной правительством цены на газдо 30 декабря. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза Украины", который продлил срок приема заявок на отказ от страховой цены. Ранее предполагалось, что отказаться можно будет до сегодняшнего дня, 24 декабря.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение о введении страховой цены на газ для населения на уровне 6,96 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без тарифа на транспортировку). Как заявлял глава правительства Алексей Гончарук, в итоге страховая цена на газ в платежках будет обозначена на уровне 8 грн за 1 куб. м в течение всего отопительного периода. Конечный тариф на газ различается в зависимости от региона из-за разной стоимости транспортировки топлива и разных наценок газсбытов.

По плану Кабмина, это позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года. "Нафтогаз" подсчитывал, что при отсутствии транзита с 1 января 2020 года цена на природный газ может достичь 10 751 грн за тысячу кубометров без учета НДС и тарифов на транспортировку и распределение.

Впрочем, Украина и Россия уже подписали протокол о намерении заключить новый контракт на транзит газа. Ожидается, что это произойдет до 29 декабря.

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