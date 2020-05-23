Пенсионерам старше 75 лет выплатят надбавки: названа сумма

Более миллиона украинских пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, будут ежемесячно получать надбавки к пенсии в размере около 500 гривен.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы разработали новые социальные инициативы. Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям. Около 500 гривен", - сказала она.

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По словам Лазебной, дата индексации пенсий должна быть определена законодательно, чтобы избежать спекуляций на этой теме.

Министр также добавила, что на сегодняшний день дефицит Пенсионного фонда составляет 34 млрд грн, тогда как в начале года он составлял 23 млрд грн.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Министерство социальной политики сделало шаг для введения накопительных пенсий, который в первую очередь касается тех, кто занят на тяжелых, вредных и особо вредных работах, во вторую очередь – всех остальных. Сайт "Сегодня" разобрался, насколько эта инициатива поможет молодым украинцам обеспечить себе достойную старость.

О том, почему жизнь на пенсии не заканчивается, а наоборот, у многих пенсионеров начинается новый этап, смотрите в сюжете:

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