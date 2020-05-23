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Пенсионерам старше 75 лет выплатят надбавки: названа сумма

23 мая, 11:56

Руслан Ровик

Надбавку будут получать свыше миллиона украинских пенсионеров

Более миллиона украинских пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, будут ежемесячно получать надбавки к пенсии в размере около 500 гривен.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы разработали новые социальные инициативы. Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям. Около 500 гривен", - сказала она.

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По словам Лазебной, дата индексации пенсий должна быть определена законодательно, чтобы избежать спекуляций на этой теме.

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Министр также добавила, что на сегодняшний день дефицит Пенсионного фонда составляет 34 млрд грн, тогда как в начале года он составлял 23 млрд грн.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Министерство социальной политики сделало шаг для введения накопительных пенсий, который в первую очередь касается тех, кто занят на тяжелых, вредных и особо вредных работах, во вторую очередь – всех остальных. Сайт "Сегодня" разобрался, насколько эта инициатива поможет молодым украинцам обеспечить себе достойную старость.

О том, почему жизнь на пенсии не заканчивается, а наоборот, у многих пенсионеров начинается новый этап, смотрите в сюжете:

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Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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Источник: Сегодня

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