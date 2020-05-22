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В Украине выплачивают проиндексированные пенсии: сколько выдали

22 мая, 16:43

Виктория Подолянец

Пенсионный фонд принимает исчерпывающие меры для своевременных выплат

Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий за май. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

Так, по состоянию на 22 мая 2020 года на пенсионные выплаты направили 3,8 млрд гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 37,4 млрд гривен.

"Пенсионный фонд принимает исчерпывающие меры для дальнейшего обеспечения в полном объеме выплаты назначенных пенсий", – рассказали в пресс-службе.

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Пенсионный фонд ежемесячно с соблюдением требований законодательства обеспечивает финансирование средств на выплату пенсий организациями, осуществляющими их выплату и доставку, в срок не позднее 25 числа месяца, за который выплачивается пенсия.

Министерство социальной политики сделало очередной шаг для введения накопительных пенсий. Он в первую очередь касается тех, кто занят на тяжелых, вредных и особо вредных работах, во вторую очередь – всех остальных. Сайт "Сегодня" разобрался, насколько эта инициатива поможет молодым украинцам обеспечить себе достойную старость.

О том, почему жизнь на пенсии не заканчивается, а наоборот, у многих пенсионеров начинается новый этап, смотрите в сюжете:

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Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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Источник: Сегодня

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