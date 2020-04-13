Пенсионерам урезают выплаты из-за разовых подработок: как не попасть под санкции

Юристы рассказали, что делать, чтобы пенсия не уменьшилась в размере из-за подработки

Ей урезали пенсию, потому что она снялась в телешоу. Вопиющий случай произошел с жительницей Киева. Тамара Аторина получила несколько гонораров за участие в киномассовке и телешоу, а ее причислили к официально трудоустроенным. Что теперь делать женщине, и как защититься от такого?

Киевлянка Тамара – активная пенсионерка. Курсы, мастер-классы и спорт – любимые развлечения. Приглашают женщину на кино- и телесъемки. Дважды так удавалось даже подзаработать копейку к пенсии.

"Другой канал предложил мне сняться в одном эпизоде, так как фактура подходила. Я снялась и получила небольшие деньги. Это были две съемки: одна в 2019 году, вторая – в 2018 году. За одну я получила 800 гривен, а за другую – 500", – рассказывает женщина.

И уже в конце года женщину неприятно удивило снижение привычного размера пенсии. Сначала на 200 гривен, потом на 400, а в итоге и все 900 откромсали. В Пенсионном фонде уверены, что не ошиблись.

"Мне они сказали: "Вы вот нам прислали информацию, что вы работающая". Я принесла им книгу трудовую, что я не работаю уже с 2010 года", – говорит Тамара.

Но этих доказательств было недостаточно. Чтобы подтвердить, что заработок не постоянный, Тамаре пришлось просить акты оказанных услуг у организаторов съемок. В Пенсионном Фонде новостям "Сегодня" объяснили: женщине не снижали пенсию, а только отняли индексацию, которую доплачивали в течение двух лет.

Елена Бойко, заместитель начальника Главного управления пенсионного фонда Украины в городе Киев:

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"В 2008 году она начала работать, ее характер работы периодический был, но работодатели подали отчет о том, что указанное лицо работает. Она не сообщила нам, и мы это выяснили позже, и перевели ее к работающим пенсионерам".

По закону Тамара должна была предупредить Пенсионный фонд о разовой подработке, говорит адвокат Татьяна Романцова. В таком случае ее бы не признавали трудоустроенной:

"Если пенсионер узнает, что будет где-то учавствовать, он обязан за 10 дней уведомить Пенсионный фонд в том, что будут обстоятельства, которые изменяют статус пенсионера. Пенсионный фонд в данном случае правильно поступил".

Уже в этом месяце Тамару вернут в категорию неработающих. Но право на доплату женщина потеряла, пока правительство не проиндексирует пенсии вновь. То есть до мая.

А тем временем Верховная Рада все-таки дала добро и украинцы получат "карантинную тысячу".

Как ранее объясняла министр социальной политики Украины Марина Лазебная, украинцам, которые получают пенсии и соцвыплаты на банковские карты, единовременное пособие в размере 1000 гривен будет зачислено автоматически. Тем же, кто получает выплаты через "Укрпочту", деньги принесет почтальон.

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Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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