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Пенсионный фонд начал финансирование выплат за май: сколько выделили

30 апреля, 15:15

Виктория Подолянец

Пенсии за май перечислят вовремя

После выплаты "карантинной тысячи"Пенсионный фонд Украины уже начал финансирование майских выплат пенсий. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

"Согласно утвержденному графику Пенсионный фонд начал финансирование пенсий. На пенсионные выплаты направлено 689,6 миллиона гривен", – рассказали в пресс-службе в Facebook.

Выплата пенсий состоится в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.

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"Пенсия будет зачислена на счет в банке, а тем, кто выбрал "Укрпочту", пенсии доставят почтальоны домой", – добавили в фонде.

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Напомним, в мае повышенные из-за карантина пенсии получат 8,4 млн пенсионеров.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Кабмине вновь заговорили о накопительных пенсиях. Сейчас в Украине действует первый уровень системы пенсионного обеспечения – солидарный. На этом уровне денежное обеспечение пенсионеров осуществляется за счет налогов, которые платят работающие люди. Однако пенсии остаются низкими из-за постоянного дефицита Пенсионного фонда. Предполагается, что решить проблему поможет внедрение второго уровня пенсионной системы – накопительного. Тогда украинцев обяжут самим копить себе на пенсию. Но солидарный уровень также продолжит работать.

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Кроме того, ранее специалисты рассказали новостям "Сегодня" о плюсах и минусах частных пенсфондов и страховки:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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Источник: Сегодня

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