Пенсионный фонд в смартфоне: в Украине тестируют новый сервис

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Пенсионный фонд Украины (ПФУ),утвердивший ранее показатель средней заработной платы для вычисления пенсий, запустил в тестовом режиме новый электронный сервис – мобильное приложение "Пенсионный фонд", информирует пресс-служба ПФУ.

"Проект "Пенсионный фонд Украины в смартфоне" разработан с целью реализации развития системы предоставления электронных услуг "е-пенсия" и обеспечивает максимально удобное и оперативное взаимодействие граждан с Пенсионный фондом", – говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, мобильное приложение обеспечивает:

пользование электронными услугами фонда с мобильных устройств;

доступ всех работающих (застрахованных лиц) к информации, содержащейся в электронной учетной карточке социального страхования, которая находится в Реестре застрахованных лиц по анкетным данным, заработной плате и информации о приобретенном страховом стаже;

защиту прав застрахованных лиц путем контроля за уплатой страхователями страховых взносов;

доступ пенсионеров к данным электронного пенсионного дела;

оперативный доступ к электронному реестру листков нетрудоспособности;

повышение качества предоставления услуг.

В ПФУ добавили, что в ближайшее время появятся другие возможности, в частности предоставление документов для назначения/перерасчета пенсий в "один клик" (е-пенсия) и запись на прием в отделы обслуживания.

Новости "Сегодня" писали, что, по данным ПФУ, с 1 января 2016 года по 1 июля 2019-го пенсионеров в Украине стало меньше почти на 946,6 тыс. человек. К июлю их численность составляла почти 11,35 млн человек.

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