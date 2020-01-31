Пенсия в Украине: сколько будете получать, если не откладывать самому

Всего 13 млн украинцев платят взносы, из которых необходимо выплатить пенсии для 11,5 млн человек

/ Фото: пресс-центр НБУ

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Солидарная пенсионная система, которая до сих пор для подавляющего числа украинцев является единственной надеждой на доходы в старости, изживает себя. Денег в Пенсионном фонде не хватает, а потребность в дотациях из бюджета год от года растет. В ближайшее время власть намерена принять законы, которые позволят запустить второй уровень пенсионной системы – обязательное накопительное пенсионное обеспечение. Но обязательным такой вид пенсионных отчислений будет только для наемных работников, и то не скоро.

Пока же единственный выход обеспечить себе безбедное существование на пенсии – уже сейчас начинать копить на "прибавку" к солидарной пенсии. Иначе придется выживать в лучшем случае на 20% от зарплаты, рассказала Татьяна Сальникова, председатель совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов.

"Если не откладывать себе на вторую пенсию, то пенсия от государства через 20 лет (с 2040 года) в лучшем случае составит всего 20% вашего заработка. Это означает, что при заработной плате, например, в 10 000 гривен вам придется жить на пенсии на 2000 гривен. Это – результаты исследования, основанные на прогнозе Всемирного банка для Украины. И это самый оптимистичный вариант. Сейчас 13 млн человек платят взносы, из которых пенсии необходимо выплатить 11,5 млн пенсионеров. Это неподъемный груз. И демографическая ситуация только ухудшается. С подобной проблемой столкнулась не только Украина. Рост продолжительности жизни и уменьшение рождаемости – общая тенденция во всех развитых странах мира. Поэтому надеяться на государственную пенсию из солидарной системы недальновидно, а накапливать собственными силами – очень актуально", – подсчитала Сальникова.

Читайте подробнее в специально материале на сайте "Сегодня" "Вторая пенсия: как выбрать негосударственный пенсионный фонд".

Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали и о том, как планируется организовать накопительное пенсионное обеспечение.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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