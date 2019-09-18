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Переговоры о новом контракте на транзит газа с Россией: Украина озвучила позицию

18 сентября, 15:24

О том, что предложит Киев на "трехсторонке", сообщил Оржель

/ Фото: Кабинет министров Украины

Украина на переговорах с Россией о новом контракте на транзит газа в Европу, которые запланированы на 19 сентября, будет настаивать на десятилетнем сроке договора и минимальном объеме транспортируемого газа в 60 млрд куб. м в год с возможностью увеличить его до 90 млрд куб. м.

Об этом сегодня, 18 сентября, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель после заседания Кабинета министров.

"У нас есть позиция, которую озвучил [заместитель председателя Еврокомиссии Марош] Шефчович, еврокомиссар, мы поддерживаем ее. Там были названы определенные объемы относительно транспортировки и определенные сроки. Мы полностью поддерживаем эту позицию – 60 плюс 30 и на 10 лет", – сказал министр.

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Новости "Сегодня" писали, что контракт на транзит газа был заключен в 2009 году и истекает в конце этого года. Новое соглашение Украина, Еврокомиссия и Россия обсудят на переговорах 19 сентября.

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Премьер-министр Алексей Гончарук ранее заявил, что Украина намерена добиться заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.

При этом украинская сторона отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года:

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Источник: УНИАН

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