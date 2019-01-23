Переговоры о ЗСТ с Турцией: Гройсман поставил новую задачу

Глава Кабмина призвал доработать этот вопрос технически

Фото: Кабинет министров Украины

Переговоры о ЗСТ с Турцией: Гройсман поставил новую задачу //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f08/185/5c3f081854f70.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f08/185/5c3f081854f70.jpg 2019-01-23T13:49:00+02:00 Экономика Глава Кабмина призвал доработать этот вопрос технически

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал завершить переговоры о заключении соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Турцией, сообщает пресс-служба правительства.

"Новая задача – завершить переговоры с Турцией. Политическая договоренность есть. Технически надо доработать этот вопрос", – сказал он в среду, 23 января.

Гройсман также поручил первому вице-премьер-министру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву сформировать группы специалистов, которые проведут встречи с бизнесом в регионах и сообщат о новых экспортных возможностях.

Заявление главы правительства прозвучало после подписания 21 января соглашения о ЗСТ с Израилем. Переговоры продолжались несколько лет.

Напомним, Украина рассчитывала завершить процесс подписания соглашения о ЗСТ с Турцией до конца 2016 года. Данный вопрос был заморожен в 2013 году и возобновлен в начале 2016-го – в рамках визита Ахмета Давутоглу в Украину, который тогда возглавлял турецкое правительство.

В ноябре 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Стамбуле с президентом Украины Петром Порошенко сообщил, что Киев и Анкара договорились подписать соглашение о ЗСТ между странами до конца 2018 года. Но этого не произошло.

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