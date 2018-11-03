Украина и Турция подпишут соглашение о зоне свободной торговли до конца года

Эрдоган высказался о важности процесса реформирования в Украине для всего региона

Украина и Турция договорились подписать Соглашение о зоне свободной торговли до конца 2018 года. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко по итогам встречи в Стамбуле.

"На этом заседании (7-е заседание Стратегического совета – Ред.) сегодня мы приняли решение до конца года завершить работу по подписанию Соглашения о зоне свободной торговли. Мы верим, что благодаря этому соглашению сможем достичь нашей цели – торгового баланса объемом 10 миллиардов долларов", – заявил Эрдоган.

Он указал на то, что Турция развивает отношения с Украиной на уровне стратегического партнерства и высказался относительно важности процесса реформирования в Украине для всего региона.

"Мы искренне следим за процессом реформ в Украине. Успешность Украины в этом пойдет на пользу не только Украине, но и всем странам региона", – сказал Эрдоган.

Напомним, во время конференции турецкий лидер заявил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма.

Напомним, что 3 ноября начался официальный визит Петра Порошенко в Турцию. Поездка началась с церемонии открытия мемориальной таблички на здании в Стамбуле, где в 1919-1922 годах находилось посольство Украинской Народной Республики в Османской империи и выступления в Стамбульском университете.