Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли

На церемонии подписания присутствовали президент Украины и премьер-министр Израиля

Фото: president.gov.ua

Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/614/090/5c46140907058.jpeg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/614/090/5c46140907058.jpeg 2019-01-21T20:58:00+02:00 Экономика На церемонии подписания присутствовали президент Украины и премьер-министр Израиля

Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и министр экономики Государства Израиль Эли Коэн подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, на церемонии присутствовали глава государства Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как сообщалось, Петр Порошенко 20-21 января находится с официальным визитом в Израиле.

Переговоры по ЗСТ с Израилем возобновились в 2015 году, а уже в 2017-м прошли 11 раундов переговоров. Подписание соглашения позволит без пошлин экспортировать в Израиль агропродукцию и продовольствие, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы и электронику.

28 марта Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для подписания соглашения. В частности, планировалось провести детальную юридическую проверку соответствующими органами обеих стран.

Ранее торговый представитель Украины Наталия Микольская уточняла, что ЗСТ с Израилем может содержать ряд исключений по некоторым группам сельхозпродукции. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, потенциал торговли Украины и Израиля друг с другом составляет 5 млрд долл. с возможным ростом ежегодно на 20%.

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