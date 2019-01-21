Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,98
31,9
УКР
Главная   Новости экономики   Новости экономики

Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли

Сегодня, 20:58

На церемонии подписания присутствовали президент Украины и премьер-министр Израиля

Фото: president.gov.ua
Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/614/090/5c46140907058.jpeg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/614/090/5c46140907058.jpeg Экономика На церемонии подписания присутствовали президент Украины и премьер-министр Израиля

Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и министр экономики Государства Израиль Эли Коэн подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, на церемонии присутствовали глава государства Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как сообщалось, Петр Порошенко 20-21 января находится с официальным визитом в Израиле.

Переговоры по ЗСТ с Израилем возобновились в 2015 году, а уже в 2017-м прошли 11 раундов переговоров. Подписание соглашения позволит без пошлин экспортировать в Израиль агропродукцию и продовольствие, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы и электронику.

28 марта Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для подписания соглашения. В частности, планировалось провести детальную юридическую проверку соответствующими органами обеих стран.

Ранее торговый представитель Украины Наталия Микольская уточняла, что ЗСТ с Израилем может содержать ряд исключений по некоторым группам сельхозпродукции. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, потенциал торговли Украины и Израиля друг с другом составляет 5 млрд долл. с возможным ростом ежегодно на 20%.

Израиль, Украина, зона свободной торговли, ЗСТ, соглашение

Вы сейчас просматриваете новость " Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко встретился со спикером Кнессета Израиля: о чем говорили

Сегодня, 17:21

Глава украинского государства пребывает в Израиле с официальным визитом и ожидается подписание важного соглашения

Сотрудничество на взаимных интересах: что принесет Соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем

Сегодня, 14:12

В Украине Израиль может масштабировать свое передовое производство

Порошенко встретился с президентом Израиля: стали известны подробности переговоров

Сегодня, 12:23

Глава государства пригласил Рувена Ривлина посетить Украину с визитом

Визит Порошенко в Израиль: запланировано подписание важного соглашения

Сегодня, 09:18

Глава украинского государства проведет встречи с руководством Израиля и патриархом Иерусалимским Теофилом III

В МИД рассказали, когда будет подписано соглашение о ЗСТ с Израилем

22 ноября 2018, 02:23

Климкин подчеркнул, что партнерство с Израилем является всеобъемлющим

Бесплатное путешествие в Израиль: лучшее предложение для украинской молодежи

23 ноября 2018, 13:52

Особенность тура "Таглит" заключается в том, что он является подарком "по праву рождения" для всех участников

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы