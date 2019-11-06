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Перепись населения и бюджет-2020: Гончарук сделал заявление

6 ноября, 17:07

По мнению премьера, перепись можно провести дешевле от суммы, заложенной в проекте бюджета

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Перепись населения Украины можно провести дешевле, чем за 3,4 млрд грн, то есть суммы, которая была заложена на эти цели в проекте государственного бюджета на 2020 год к первому чтению в Верховной Раде. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга.

"Мы пытаемся понять, можно ли получить тот самый результат с тем же уровнем качества, но дешевле. Проведя отдельные расчеты, мы увидели, что сумма, которая раньше закладывалась в 3,4 млрд грн, чересчур большая – перепись можно провести значительно дешевле", – сказал он.

По его словам, чтобы оптимизировать процесс, к проведению переписи можно подключить сотрудников "Укрпочты" и других государственных компаний.

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Гончарук добавил, что Кабмин намерен обсуждать методологию в январе, так как перепись населения планируется на декабрь 2020 года.

"Это релевантный месяц. Люди, как правило, дома, они приезжают с работы из-за границы. Поэтому времени на подготовку к переписи населения в следующем году у нас достаточно", – отметил глава правительства.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Гончарук заявил, что в Украине до конца 2019 года могут провести электронную перепись населения. Он отметил, что в реестрах об украинцах очень много фейковой информации.

В свою очередь заведующая отделом демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Ирина Курило рассказала, что к 2050 году численность населения Украины прогнозируется на уровне 38,7-38,8 млн человек.

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Источник: УНИАН

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