В Украине до конца года могут провести электронную перепись населения – Гончарук

По словам Гончарука, объединение реестров необходимо поможет увидеть сколько на самом деле населения проживает в стране

Алексей Гончарук в Раде / Фото: Кабинет министров Украины

Электронная перепись населения Украины может быть проведена уже до конца 2019 года. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя Программу деятельности правительства на ближайшие пять лет.

"У нас очень много фейковой (недостоверной – Ред.) информации в наших реестрах. Мы должны в этом году, мы ищем возможность в этом году провести так называемую электронную перепись населения. То есть объединить все базы данных", – сказал он.

По словам Гончарука, объединение реестров необходимо для того, чтобы увидеть "сколько на самом деле населения проживает в стране, какое оно, что это за люди, какую помощь они получают".

Премьер-министр сообщил, что правительство уже работает над этой важной задачей вместе с Министерством социальной политики.

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"Мы рассчитываем на то, что мы точнее будем распоряжаться деньгами, а это означает, что больше денег получит тот, кому это действительно нужно", – добавил Гончарук.

Напомним, Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде выделить 3,44 млрд гривен на Всеукраинскую перепись населения в 2020 году. Об этом говорится в законопроекте о государственном бюджете на 2020 год (№ 2000), зарегистрированном в парламенте 15 сентября.

В последний раз перепись населения проводилась в 2001 году. В июне 2019 года в правительстве предлагали провести перепись в следующем году с помощью смартфона.

По данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 июля 2019 года численность населения Украины сократилась до 42,01 млн человек, тогда как на начало года составляла 42,15 млн человек.

В прошлом году заведующая отделом демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Ирина Курило заявила, что к 2050 году население Украины прогнозируется на уровне 38,7-38,8 млн человек.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в статье "Низкая рождаемость – не главная демографическая проблема Украины: интервью с социологом".

Проект госбюджета был представлен 15 сентября и в тот же день внесен в парламент:

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