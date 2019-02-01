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Первое заседание Стратегического комитета правительства: бюджетное планирование и реформы

Сегодня, 00:13

Министры обсуждали законопроекты, которые в этом году планируют подать на рассмотрение в парламент

Первое заседание Стратегического комитета правительства: бюджетное планирование и реформы Экономика Министры обсуждали законопроекты, которые в этом году планируют подать на рассмотрение в парламент

Переход на трехлетнее бюджетное планирование и внедрение реформ обсудили на Стратегическом комитете правительства.

В таком формате министры собрались впервые. Обсуждали законопроекты, которые в этом году планируют подать в парламент. В приоритете те, которые связаны с экономическим ростом, эффективным управлением и развитием человеческого потенциала, рассказал премьер-министр Владимир Гройсман.

"Это будет топ законов, которые мы будем презентовать на 2019 год. И третий вопрос обсудили формирование отчета за 2018 год работы правительства, определили все задачи, которые стоят по формированию отчета. Хочу сказать, что отчет будет представлен вовремя и в полном объеме", – сказал Владимир Гройсман.

Напомним, Министерство финансов Украины начало подготовку первой трехлетней бюджетной декларации страны и представит ее на утверждение Кабинета министров до 15 мая. Согласно подписанному президентом Петром Порошенко закону, в этом году начинается целостное трехлетнее бюджетное планирование, предполагающее внедрение бюджетной декларации.

Как известно, Гройсман озвучил приоритеты работы Кабмина на 2019 год.

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Тег Кабмин, Гройсман, реформы

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