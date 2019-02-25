Пике продолжается: эксперт объяснил, как "Северный поток – 2" лишил "Газпром" 3 млрд долларов
Долги российской монополии превысили ее рыночную стоимость
Российский газопровод "Северный поток – 2" ещё не запущен в эксплуатацию, а приносит ПАО компании "Газпром" убытки, помимо денег, расходуемых на само строительство.
Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет на своей странице в Живом журнале.
Он рассказал, что на последних торгах акции "Газпрома" обвалились до минимума с начала года на сообщениях об утверждении поправок в газовую директиву ЕС, согласно которой морские трубопроводы приравнены к нормам и правилам сухопутных. Эти правила запрещают владеть газопроводом одной компании, которая одновременно будет осуществлять и поставки газа. Иными словами, по "Северному потоку – 2" должны осуществляться поставки не только российского газа. С учетом того, что поставщик газа по "Северному потоку – 2" лишь один, он не соответствует требованиям директивы.
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По словам эксперта, Германия изо всех сил пытается вытянуть российскую трубу из болота, подав заявку на исключение "Северного потока – 2" из требований директивы. Насколько успешно у кремлевского лобби в Бундестаге это получится – покажет время, а пока, "Газпром" потерял в цене на нестабильной трубе уже более 3,2 млрд долларов, пишет он.
"В 2007 году "Газпром" стоил более 300 млрд долларов, а в 2017-м его стоимость не превышала 52 млрд. При этом в 2018 году монополия старательно привлекала 7,7 млрд долларов инвестиций, которых ей не хватало на реализацию проектов. Проектов, которые привели монополию к показателям чистого долга более 2,5 триллионов рублей и общей задолженности "Газпрома" более 54 млрд долларов. То есть – больше стоимости самой компании", – пишет Коваленко.
"Теперь же, после падения акций "Газпрома" в цене он и вовсе пробил психологический барьер своей стоимости в 50 млрд, продолжив пике. И опять же, заметьте, на данный момент реальных шагов противодействия "Северному потоку – 2" не предпринято, идут лишь обсуждения и подготовка к утверждению, но российская монополия уже шатается", – подытожил эксперт.
Напомним, несколькими днями ранее ЕС утвердил изменения к газовой директиве, затрагивающие "Северный поток – 2" . Действие документа Евросоюза будет распространяться на газопроводы из третьих стран, включая "Северный поток – 2"
Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что она на стороне Украины, но вопросы "Северного потока – 2" для нее тоже важны .
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