ЕС утвердил изменения к газовой директиве, затрагивающие "Северный поток-2"
Действие газовой директивы ЕС будет распространятся на газопроводы из третьих стран, включительно с Северным потоком-2
Комитет постоянных представителей государств Европейского Союза (Coreper) одобрил поправки к газовой директиве, сообщила пресс-служба Совета ЕС на своей странице в Twitter в среду, 20 февраля.
"Правила рынка газа ЕС будут применяться к трубопроводам, приходящие из третьих стран (к ним относится и Северный поток-2). Coreper только что одобрил соглашение между Советом ЕС и Европарламентом по газовой директиве", – говорится в сообщении.
Речь идет о компромиссном варианте поправок. Они предусматривают ужесточение требований к новому проекту Газпрома и его европейских партнеров – Северного потока-2, но к его блокировке не приведет.
Ранее Совет Евросоюза и Европарламент достигли договоренности по поправкам к Газовой директиве ЕС. 8 февраля немецкие и французские СМИ сообщили, что в споре по "Северному потоку – 2" Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток – 2".
В ЕС стремятся принять согласованный набор энергетических правил ЕС, которые будут применяться к морским трубопроводам, как это происходит в случае с наземными трубопроводами. Суть предложения Германии и Франции заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае "Северного потока – 2" этой страной является Германия.
В свою очередь еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер убежден, что несмотря на давление со стороны США, проект газопровода "Северный поток – 2" не будет остановлен.
Между тем, Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой призвала страны Евросоюза отказаться от строительства газопровода "Северный поток — 2", а также выступила за введение санкций против этого проекта в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Документ был принят по упрощенной процедуре в ходе устного голосования полным составом нижней палаты Конгресса.
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