Пикеты под Нацбанком финансирует Коломойский – глава НБУ

В Национальном банке заявили, что собрали факты того, что людям платят за протесты

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В Национальном банке Украины сегодня заявили: собрали доказательства того, что за протесты у его главного офиса людям платят.

В финансировании длительной акции руководство Нацбанка подозревает Коломойского. А куратором называют народного депутата Александра Дубинского. Он свою причастность отрицает, хотя выступает время от времени на этом митинге и не скрывает своей поддержки протестующих. Они требуют доллар по 27 грн. Пикетчики считают, из-за крепкой гривни, мол, несут убытки предприятия, на которых работают.

Однако руководство Нацбанка считает, что акция, которая продолжается третью неделю, – это попытка Коломойского, как бывшего владельца Приватбанка, сорвать сотрудничество Украины с МВФ.

"Международный валютный фонд в координации с правительством, с Нацбанком, с президентом требует, чтобы владельцы бывших банков вернули средства, которые были выведены. Безусловно, заказчики этого не хотят. И они будут всячески стараться, чтобы программа с МВФ не состоялась. Это мероприятие проплаченно Коломойским Игорем Валерьевичем – одним из бывших владельцев ПриватБанк, с целью дестабилизации Национального банка. У нас есть свидетели, есть зафиксированные моменты того, как людям платят за то, что они здесь стоят", – заявил председатель Национального банка Украины Яков Смолий.

Новости "Сегодня" писали, что ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Коломойский требует через суд вернуть ему акции банка и называет национализацию незаконной.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом отмечал, что видит МВФ или других международных экспертов возможными посредниками в переговорах по вопросу ПриватБанка. По мнению главы государства, которое он озвучил на пресс-марафоне, эксперты должны проанализировать ситуацию и мировые судебные кейсы, чтобы наработать соответствующее решение.

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