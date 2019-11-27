В Украине осудили штурм Нацбанка

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В Киеве протестующие пытались прорваться в здание Национального банка, требовали отставки правления НБУ, но, оказалось, многие даже не знают, кто его возглавляет. Эксперты также удивляются, что Нацбанк штурмуют, потому что хотят доллар по 27 гривен. "Сегодня" узнавали – безвозмездно ли митингуют люди, и кому могут быть выгодны протесты.

На кадрах штурма Нацбанка видно, как после многодневного стояния у стен НБУ митингующие врываются в холл здания. Требуют увольнения главы регулятора. Претензия – слишком крепкая гривня. Хотят, чтобы курс нацвалюты опустили до 27 грн./долл. Мол, тогда предприятия, где они работают, смогут получать достаточную выручку и платить им зарплаты. Но методы митингующих многих возмутили. В частности, штурм осудил Олег Ляшко.

"Даже в период безвластия после Оранжевой революции или после Майдана никто даже не думал захватывать Нацбанк, наоборот, охраняли как зеницу ока, понимая последствия. Стабильность гривны – превыше всего, независимо от политических потрясений! Поэтому те, кто дал команду штурмовать сегодня Нацбанк, – злейшие враги Украины, которые хотят набить собственные карманы, грабя всех украинцев", – заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

В НБУ говорят: Украина давно отказалась от ручного регулирования курса.

"Национальный банк не может взять и установить курс еще с начала 2015 года. Когда мы перешли на гибкое курсообразование. Это фактически означает, что Национальный банк уже не устанавливает курс. Курс устанавливается в результате торговых операций на рынке", – заявляет заместитель директора департамента коммуникаций НБУ Елена Снежко.

"Сегодня" решили поинтересоваться у протестующих про их требования. Но четкого ответа так и не получили. Более того – выяснили, что каждый здесь митингует за свое.

"Чтобы тарифы уменьшить", – говорит один из протестующих. "Для этого к НБУ пришли", – спрашивают "Сегодня". "Ой, девушка…" – прекращает разговор мужчина.

Многие из тех, кто требует освободить главу Нацбанка, даже не знают, как его зовут.

"Ну, чтобы другое руководство стало управлять банком", – говорит один из протестующих о цели митинга. "А как зовут руководителя Нацбанка, знаете?", – спрашивают "Сегодня". "Нет, ну я знаю – та, что сбежала в Англию", – говорит мужчина.

На камеру участники акции не слишком разговорчивы. Когда же "Сегодня" идут без микрофона и представляются тоже митингующими, – готовы и поболтать. Не стесняются даже сказать, что на митинге стоят не безвозмездно. Но суммы не называют, говорят, все получают разные.

"А вы давно здесь стоите? Я первый день. Не знаю, сколько стоять?", – спрашивает корреспондент "Сегодня" у участниц пикета. "До полшестого", – объясняют женщины.

"А вам сколько пообещали? Может, я через вас как-то сконтактирую, если больше?", – спрашивает корреспондент. "Да что нам обещают… Вон приехали, видите, вон, в оранжевых жилетах. Нам, наверно, будет то, что будет. Все – им", – объясняет участница митинга.

На оранжевых жилетах – аббревиатура Никопольского завода ферросплавов. Он принадлежит Игорю Коломойскому. Политолог Кирилл Сазонов уверен, митинг – давление на власть по делу Привата.

"Очевидно, что за этими митингами стоит группа Приват, и не зря Коломойский говорил, что он вернет ПриватБанк себе буквально в ближайшее время, и все это на фоне отъезда миссии МВФ", – говорит политолог Кирилл Сазонов.

Инвестбанкир Тарас Козак в своей статье предполагает: Игорь Коломойский в противостоянии с МВФ повышает ставки. И псевдопротесты, как давление на власть, у государственных учреждений, НБУ и, собственно – ПриватБанка, станут постоянным явлением.

Новости "Сегодня" писали, что ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Коломойский требует через суд вернуть ему акции банка и называет национализацию незаконной.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом отмечал, что видит МВФ или других международных экспертов возможными посредниками в переговорах по вопросу ПриватБанка. По мнению главы государства, которое он озвучил на пресс-марафоне, эксперты должны проанализировать ситуацию и мировые судебные кейсы, чтобы наработать соответствующее решение.

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