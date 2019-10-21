План выполнен: сколько газа на зиму накопила Украина

Фото: "Укртрансгаз"

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 19 октября достигли 21,34 млрд куб. м, превысив целевой показатель. Причем Украина прекратила закачивать газ в шесть подземных хранилищ. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза".

По информации компании, за последние отчетные сутки в хранилища закачали 53,53 млн куб. м газа. Топливо из хранилищ пока не отбирается. В целом, украинские ПХГ заполенены на 68%.

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Украина продолжает импорт газа из европейских стран по реверсу. Так, за сутки из Словакии поступило 43,47 млн куб. м газа, из Венгрии – 5,35 млн куб. м, из Польши – 6,71 млн куб. м газа.

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Напомним, Украина начала закачку природного газа с начала апреля. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее заявлял о необходимости закачать 20 млрд куб. м. Позже министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что Украина к началу отопительного сезона увеличит запасы газа в ПХГ до 21 млрд куб. м для стабильного прохождения зимы.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о готовности Украины к новому отопительному сезону. По словам главы правительства, в целом все готово, но в двух городах могут возникнуть проблемы:

Видео: Кабинет министров Украины

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