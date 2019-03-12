Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Планы Саудовской Аравии взвинтили цены на нефть

Сегодня, 13:01

Черное золото стремительно дорожает, баррель Brent уже стоит дороже 67 долларов

Фото: Григорий Салай, Сегодня
Планы Саудовской Аравии взвинтили цены на нефть //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/790/5b7/5c87905b7fca9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/790/5b7/5c87905b7fca9.jpg Экономика Черное золото стремительно дорожает, баррель Brent уже стоит дороже 67 долларов

Цены на нефть эталонных марок поднимаются после скачка, вызванного ожиданиями дальнейшего сокращения нефтедобычи в странах ОПЕК.

Так, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:49 по киевскому времени подорожали до 67,22 доллара за баррель. На торгах в понедельник их цена составляла на закрытие 66,58 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени до 57,34 доллара за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала до 56,79 доллара за баррель.

Саудовская Аравия в апреле-2019 планирует добывать значительно менее 10 млн баррелей нефти в сутки, как и в марте, когда объем нефтедобычи был снижен на 500 тыс. б/с с февраля. При этом экспорт нефти из страны составит менее 7 млн б/с. Это говорит о готовности правительства Саудовской Аравии поддерживать цены на нефть, которые находятся ниже уровня, который требуется многим членам ОПЕК для достижения бездефицитного бюджета.

Тем временем в Венесуэле из-за проблем с энергоснабжением производство нефти упало, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в министерстве нефти страны. По словам источника, в некоторых частях страны добыча полностью приостановлена и нефтяные скважины закрыты, поскольку отрасль напрямую зависит от энергоснабжения.

Перебои с энергоснабжением в Венесуэле продолжаются который день подряд, из-за чего не работает множество предприятий, введено чрезвычайное положение:

Также участники нефтяного рынка ждут данных о запасах топлива в США. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,58 млн баррелей.

При этом ранее ОПЕК также снизила свой прогноз мирового спроса на нефть в 2019 году. В организации считают, что спрос в среднем составит 100 млн баррелей в сутки, что на 0,05 млн меньше предыдущих показателей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег нефть, ОПЕК, Саудовская Аравия, цена на нефть, Brent, WTI, цены на нефть, фьючерсы

Вы сейчас просматриваете новость " Планы Саудовской Аравии взвинтили цены на нефть". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Китай потеряет статус мирового "локомотива" по спросу на нефть – Morgan Stanley

10 марта, 08:12

После пика потребление черного золота в КНР пойдет на спад

Эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин в марте

1 марта, 19:06

Цены на украинских АЗС определяются стоимостью нефтепродуктов на границе и курсом валют

"Стратегические братья": Венесуэла предложила России свою нефть

1 марта, 15:35

Венесуэла и РФ должны выйти "на более высокий уровень отношений", считают в Каракасе

Венесуэла борется с нефтяными санкциями США: аналитики заметили успех

28 февраля, 11:06

Каракас замещает американский рынок другими экспортными направлениями

"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Беглый украинский депутат попросил РФ начать наступление на Киев

Старики ловят Пенсионный фонд на процедурных нарушениях

В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)

Почему Украина предпочитает американское оружие, а не советское

Стало известно, на сколько вырастут пенсии перед выборами
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Вчера, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

10 марта, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Инвестиции в недвижимость: что с этим в Украине и как выбрать объект

10 марта, 07:38

Не менее 5,2 тыс. квартир за последние два года было приобретено в новостройках Киева как инвестиция

Виктор Ющенко установил рекорд, собрав самую большую коллекцию рушников

10 марта, 07:19

Для своей огромной коллекции украинских рушников президент выделил отдельный дом

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Данилко обвинили в хищении ребенка "на органы": певец о скандале

​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости