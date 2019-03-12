Планы Саудовской Аравии взвинтили цены на нефть
Черное золото стремительно дорожает, баррель Brent уже стоит дороже 67 долларов
Цены на нефть эталонных марок поднимаются после скачка, вызванного ожиданиями дальнейшего сокращения нефтедобычи в странах ОПЕК.
Так, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:49 по киевскому времени подорожали до 67,22 доллара за баррель. На торгах в понедельник их цена составляла на закрытие 66,58 доллара за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени до 57,34 доллара за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала до 56,79 доллара за баррель.
Саудовская Аравия в апреле-2019 планирует добывать значительно менее 10 млн баррелей нефти в сутки, как и в марте, когда объем нефтедобычи был снижен на 500 тыс. б/с с февраля. При этом экспорт нефти из страны составит менее 7 млн б/с. Это говорит о готовности правительства Саудовской Аравии поддерживать цены на нефть, которые находятся ниже уровня, который требуется многим членам ОПЕК для достижения бездефицитного бюджета.
Тем временем в Венесуэле из-за проблем с энергоснабжением производство нефти упало, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в министерстве нефти страны. По словам источника, в некоторых частях страны добыча полностью приостановлена и нефтяные скважины закрыты, поскольку отрасль напрямую зависит от энергоснабжения.
Перебои с энергоснабжением в Венесуэле продолжаются который день подряд, из-за чего не работает множество предприятий, введено чрезвычайное положение:
Также участники нефтяного рынка ждут данных о запасах топлива в США. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,58 млн баррелей.
При этом ранее ОПЕК также снизила свой прогноз мирового спроса на нефть в 2019 году. В организации считают, что спрос в среднем составит 100 млн баррелей в сутки, что на 0,05 млн меньше предыдущих показателей.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Планы Саудовской Аравии взвинтили цены на нефть". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источники:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Китай потеряет статус мирового "локомотива" по спросу на нефть – Morgan Stanley
После пика потребление черного золота в КНР пойдет на спад
"Стратегические братья": Венесуэла предложила России свою нефть
Венесуэла и РФ должны выйти "на более высокий уровень отношений", считают в Каракасе