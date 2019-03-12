Планы Саудовской Аравии взвинтили цены на нефть

Черное золото стремительно дорожает, баррель Brent уже стоит дороже 67 долларов

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Планы Саудовской Аравии взвинтили цены на нефть //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/790/5b7/5c87905b7fca9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/790/5b7/5c87905b7fca9.jpg 2019-03-12T13:01:24+02:00 Экономика Черное золото стремительно дорожает, баррель Brent уже стоит дороже 67 долларов

Цены на нефть эталонных марок поднимаются после скачка, вызванного ожиданиями дальнейшего сокращения нефтедобычи в странах ОПЕК.

Так, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:49 по киевскому времени подорожали до 67,22 доллара за баррель. На торгах в понедельник их цена составляла на закрытие 66,58 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени до 57,34 доллара за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала до 56,79 доллара за баррель.

Саудовская Аравия в апреле-2019 планирует добывать значительно менее 10 млн баррелей нефти в сутки, как и в марте, когда объем нефтедобычи был снижен на 500 тыс. б/с с февраля. При этом экспорт нефти из страны составит менее 7 млн б/с. Это говорит о готовности правительства Саудовской Аравии поддерживать цены на нефть, которые находятся ниже уровня, который требуется многим членам ОПЕК для достижения бездефицитного бюджета.

Тем временем в Венесуэле из-за проблем с энергоснабжением производство нефти упало, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в министерстве нефти страны. По словам источника, в некоторых частях страны добыча полностью приостановлена и нефтяные скважины закрыты, поскольку отрасль напрямую зависит от энергоснабжения.

Перебои с энергоснабжением в Венесуэле продолжаются который день подряд, из-за чего не работает множество предприятий, введено чрезвычайное положение:

Также участники нефтяного рынка ждут данных о запасах топлива в США. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,58 млн баррелей.

При этом ранее ОПЕК также снизила свой прогноз мирового спроса на нефть в 2019 году. В организации считают, что спрос в среднем составит 100 млн баррелей в сутки, что на 0,05 млн меньше предыдущих показателей.

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Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.