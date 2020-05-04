Планы Трампа ударили по ценам на нефть

Цены на нефть, которые еще недавно переходили к росту, теперь опускаются на информации о том, что США раздумывают над повышением пошлин на китайские товары. Такие меры Штаты могут принять в качестве привлечения КНР к ответственности за сокрытие информации о появлении COVID-19.

Так, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:12 по киевскому времени составила 25,95 доллара за баррель, что на 0,49 доллара (1,85%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу, 1 мая, июльские фьючерсы подешевели на 0,04 доллара (0,15%), до 26,44 доллара за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизился в цене на 1,28 доллара (6,47%) – до 18,50 доллара за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила 19,78 доллара за баррель, поднявшись на 0,94 доллара (5%).

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"[Президент США Дональд] Трамп, по некоторым данным, рассматривает возможность введения дополнительных пошлин для китайских товаров, – отмечают аналитики AxiCorp. - Это повышает риски для рынка".

"Возобновление торговой войны США и Китая губительно для цен на нефть в долгосрочной перспективе", – цитирует экспертов Dow Jones.

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Напомним, при этом 1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, заключенная для балансировки рынка. Соглашение предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня в 11 млн б/с.

В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б/с (на 14%).

"Планируемое сокращение добычи будет рекордным, однако эксперты не забывают об огромном избытке нефти на мировом рынке, что ограничивает подъем цен", – отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Как известно, в мире заканчиваются емкости для хранения нефти. У побережья США уже собрались десятки танкеров – им некуда отгружать сырье:

Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

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