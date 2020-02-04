Платежный баланс Украины вышел в "плюс" пятый год подряд

В Нацбанке подсчитали, сколько валюты ушло на выплату долгов

/ Фото: пресс-центр НБУ

Платежный баланс Украины в 2019 году сведен с профицитом в 6 млрд долларов. Это уже пятый год подряд, который завершается "плюсовым" значеним платежного баланса, свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). Для сравнения, в 2018 году платежный был сведен с профицитом 2,9 млрд долларов.

В декабре 2019 года профицит платежного баланса составил 3,3 млрд долларов (в декабре 2018 года – 1,8 млрд долларов).

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Профицит платежного баланса отражает ситуацию, когда суммарные валютные поступления в страну превышают их суммарный отток за пределы государства.

"Чистое погашение задолженности перед МВФ составило 1,6 млрд долларов. <...> Формирование профицита сводного баланса обусловило рост международных резервов до 25,3 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,9 месяца", - отметили в НБУ.

Напомним, ранее в Нацбанке назвали главные риски для экономики Украины. При этом НБУ прогнозирует, что страну ждет замедление инфляции до 5% и рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 3,5%.

Также в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что кредит МВФ поступит в Украину в течение нескольких месяцев.

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