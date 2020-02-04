Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,08
27,75

Платежный баланс Украины вышел в "плюс" пятый год подряд

4 февраля, 11:44

В Нацбанке подсчитали, сколько валюты ушло на выплату долгов

/ Фото: пресс-центр НБУ

Платежный баланс Украины в 2019 году сведен с профицитом в 6 млрд долларов. Это уже пятый год подряд, который завершается "плюсовым" значеним платежного баланса, свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). Для сравнения, в 2018 году платежный был сведен с профицитом 2,9 млрд долларов.

В декабре 2019 года профицит платежного баланса составил 3,3 млрд долларов (в декабре 2018 года – 1,8 млрд долларов).

Реклама

  • Профицит платежного баланса отражает ситуацию, когда суммарные валютные поступления в страну превышают их суммарный отток за пределы государства.

"Чистое погашение задолженности перед МВФ составило 1,6 млрд долларов. <...> Формирование профицита сводного баланса обусловило рост международных резервов до 25,3 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,9 месяца", - отметили в НБУ.

В тренде
В Украине открыли "ясли" для инвесторов: что думает бизнес о "нянях" из Кабмина

Напомним, ранее в Нацбанке назвали главные риски для экономики Украины. При этом НБУ прогнозирует, что страну ждет замедление инфляции до 5% и рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 3,5%.

Также в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что кредит МВФ поступит в Украину в течение нескольких месяцев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

НБУ платежный баланс профицит ЗВР международные резервы

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет аномальная погода: прогноз на февраль
В Украину идет аномальная погода: прогноз на февральУкраина
Украинец снял видео о платежке за газ и собрал 4,7 млн просмотров за три дня
Украинец снял видео о платежке за газ и собрал 4,7 млн просмотров за три дняЭкономика
Зарплаты чиновников изменятся: что придумали в Кабмине
Зарплаты чиновников изменятся: что придумали в КабминеЭкономика
Продать собаку и оплатить коммуналку:
Продать собаку и оплатить коммуналку: "Слуга народа" дал совет пенсионеркеПолитика
Пенсионный возраст придется повышать: эксперт о том, что ждет украинцев
Пенсионный возраст придется повышать: эксперт о том, что ждет украинцевЭкономика
За роды – 8136 грн: стали известны тарифы на медуслуги в Украине
За роды – 8136 грн: стали известны тарифы на медуслуги в УкраинеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...