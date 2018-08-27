Независимой ГТС в Украине не будет до 2020 года – Витренко

Европейская комиссия подтвердила невозможность проведения "Нафтогазом Украины" анбандлинга путем отделения газотранспортных активов из-за отказа российского "Газпрома" изменить транзитный контракт, действующий до 31 декабря 2019 года. Об этом сообщил 27 августа в ходе круглого стола главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

По его словам, в настоящее время многие используют говорят о том, что НАК якобы отказывается проводить анбандлинг – но это является частью пророссийской дезинформационной кампании, направленной на продвижение проекта "Северный поток-2".

"Во время трехсторонних консультаций, которые состоялись в Берлине, мы перед Европейской комиссией, перед представителями Германии задали прямой вопрос "Газпрому". Мы сказали им, что не нужно ждать до 2020 года, давайте сейчас менять транзитный контракт, который позволит нам это сделать. Они отказались. И это привело к тому, что представитель ЕК на этих переговорах сказал перед всеми, что это значит, что мы не можем провести анбандлинг до конца 2019 года", – рассказал Витренко.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" привлекла консалтинговую компанию PricewaterhouseCoopers (PwC) к работе по трансформации "Укртрансгаз" и подготовке к отделению оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) от структуры "Нафтогаза".

Анбандлинг – дело тонкое

На данный момент "Нафтогаз Украины" является монополистом по поставке, транзиту и хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти по трубопроводам на территории Украины.

При этом в требованиях Третьего энергетического пакета, обязательства по выполнению которых взяла на себя Украина, прописано разделение функций поставки и транспортировки газа. Чтобы выполнить взятые на себя обязательства, в Украине собираются провести анбандлинг – отделение от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке природного газа.

Еще в ноябре 2016 года в Украине был формально создан независимый оператор газотранспортной системы Украины – ПАО "Магистральные газопроводы Украины". К 2018 году Кабмин завершил процесс регистрации "Магистральных газопроводов Украины", а также назначил наблюдательный совет нового независимого оператора ГТС. Акции МГУ уже зарегистрированы Комиссией по ценным бумагам. Также был утвержден план корпоративного управления этой компанией и решен вопрос ее финансирования.

Вместе с тем, согласно газовому контракту с российским "Газпромом", Украина не имеет права выделить из структуры "Нафтогаза" отдельного оператора ГТС без согласия российской стороны – а "Газпром" свое согласие на это не дает, констатировали в НАК.

"Получение такого согласия маловероятно, учитывая неоднократно обнародованную позицию "Газпрома". Если пренебречь этим требованием, "Нафтогаз" нарушит контракт, на расторжении которого сейчас настаивает "Газпром". Следовательно, поставки газа в Европу могут оказаться под угрозой, "Газпром" получит мощный аргумент в поддержку строительства "Северного потока – 2", а Украина рискует потерять транзит газа еще до конца 2019 года", – объяснили ранее в "Нафтогазе".

Таким образом, до конца 2019 года, когда истечет срок контракта с российской компанией, провести полный анбандлинг украинской ГТС невозможно без нарушения контракта.

При этом "Нафтогаз" активно проводит подготовительные мероприятия для отделения оператора ГТС в независимую структуру – для чего и пригласил специалистов PwC.