Победа Украины в Стокгольмском арбитраже: появилась реакция "Газпрома"

Сегодня, 09:39

Российская сторона обещает еще побороться

Победа Украины в Стокгольмском арбитраже: появилась реакция "Газпрома"
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,6 млрд долларов. По результатам двух разбирательств в суде российская компания должна выплатить украинской 2,56 млрд долларов. Эти данные официально подтвердил российский "Газпром".

При этом в "Газпроме" выразили несогласие с решением арбитража. Российская компания уверяет, что по итогам вердикта "возник дисбаланс в отношениях с "Нафтогазом" по поставкам и транзиту газа".

"Газпром" выражает несогласие с данным решением арбитража. Ранее эти же арбитры согласились с доводами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния украинской экономики, что привело к снижению спроса на газ и невыполнения обязательств "Нафтогаза" по отбору газа. Однако по "Газпрому", ссылающегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был", – заявили в "Газпроме".

Российская компания собирается продолжить защиту своих интересов.

"Компания "Газпром" будет защищать свои права всеми способами, доступными ей в соответствии с действующим законодательством", – заявили в пресс-службе.

В "Газпроме" также отметили, что Стокгольмский арбитраж отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит газа из России. В связи с этой частью решения "Нафтогаз" уже заявил о подготовке к переговорам с Россией.
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Источник:

"Сегодня"

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