После суда в Стокгольме Украина и Россия могут начать переговоры по газу

Сегодня, 08:33

"Нафтогаз" намерен предложить пересмотр транзитного контракта

После суда в Стокгольме Украина и Россия могут начать переговоры по газу
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

"Нафтогаз Украины" собирается предложить Газпрому начать переговоры о контракте на транзит газа через территорию Украины. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев после появления решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.

"Теперь надо посмотреть транзитный контракт с учетом арбитражного решения и требований европейского и украинского законодательства. "Нафтогаз" намерен в ближайшее время предложить "Газпрому" начать переговоры по этому вопросу", – цитирует Коболева пресс-служба украинской компании.

Кроме того, "Нафтогаз" ожидает, что после решения Стокгольмского арбитража реформа рынка газа в Украине ускорится.

Напомним, в среду вечером, 28 февраля, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. В то же время суд отказался изменить тариф на транзит газа. Суд также не удовлетворил требование "Нафтогаза" пересмотреть контракт в соответствии с европейским законодательством. Судья отметил, что внедрение такой реформы в Украины является делом местных властей и не входит в компетенцию трибунала. 

При этом незадолго до вынесения судом решения по транзитному контракту, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать сотрудничество с Украиной после строительства "Северного потока – 2".
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Источник:

"Сегодня"

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