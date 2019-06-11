Почему инфляция в Украине превысила прогноз: комментарий НБУ

В Нацбанке напомнили, что по итогам мая инфляция составила 9,6%

Фото: пресс-центр НБУ

Фактический показатель инфляции в Украине, который по итогам мая составил 9,6% в годовом измерении, из-за временных факторов превысил прогноз, опубликованный в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) за апрель. Об этом говорится в комментарии регулятора от 11 июня.

"Это обусловлено, прежде всего, стремительным, если сравнить с ожидаемым, повышением цен на сырые продукты питания в результате их недостаточного предложения. Кроме того, высокими темпами дорожало топливо из-за сложностей с импортом энергоресурсов из Беларуси и России", – сказано в нем.

При этом в НБУ напомнили, что базовая инфляция была ниже прогноза – на уровне 7,4% в годовом измерении.

В регуляторе объяснили, что рост цен на сырые продукты продолжил ускоряться (до 9,3%) за счет подорожания овощей борщевого набора, а также стремительного повышения цен на молоко и мясо.

"Несколько сдерживало подорожание сырых продуктов питания дальнейшее удешевление яиц из-за значительного прироста продукции в птицеводстве", – сказано в комментарии.

В Нацбанке добавили, что темпы роста административно регулируемых цен снизились до 17,6%, в частности тарифов на газ, на фоне аналогичных тенденций на мировых рынках.

В то же время цены на топливо в годовом измерении вернулись к росту (+3,1%).

Напомним, по итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, а в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

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