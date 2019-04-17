Почему МВФ и Нацбанк по-разному прогнозируют экономическое будущее Украины

Эксперты рассказали, на какой сценарий развития экономики стоит ориентироваться в этом году

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Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ)ухудшило экономический прогноз на 2019 год. Если раньше рост ВВП в текущем году прогнозировался на уровне 3%, то теперь ожидается только 2,8%.

Между тем, это был самый оптимистичный прогноз по ВВП для Украины. Другие украинские и международные организации приводят цифры еще меньше. Например, практически одновременно с прогнозом МЭРТ вышел апрельский "Обзор мировой экономики" Международного валютного фонда, и там прогноз реального ВВП по Украине сохранен на уровне 2,7%.

В то же время наиболее оптимистичный прогноз на сегодняшний день дает Всемирный банк: рост реального ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 2,9%. А самый пессимистичный прогноз дает Национальный банк Украины: всего 2,5% роста ВВП.

В прошлом году ожидания различных институций относительно экономического роста в Украине также разнились на несколько десятых процентов. Например, МВФ и Минэкономразвития в апреле 2018 года прогнозировали для Украины рост ВВП на 3,2%, НБУ – 3,4%, Всемирный банк – 3,5%. По факту реальный показатель составил 3,3%, т. е. он оказался чуть лучше, чем самый пессимистичный.

Кстати, в прошлом году прогнозы на 2019-й отличались гораздо существенней. Например, МВФ и ВБ в начале 2018 года насчитали, что в 2019-м рост украинской экономики может ускориться до 4%. В то же время МЭРТ прогнозировал только 3,1%, а НБУ – 2,9%. Позже практически все прогнозы были скорректированы в сторону ухудшения.

Можно констатировать, что, несмотря на разные цифры, все прогнозы говорят о том, что темпы развития в Украине все еще недостаточные. Например, по данным МВФ, в 2019 году средний темп прироста ВВП в развивающихся странах будет почти вдвое больше, чем у Украины, – 4,4%. Средний прогноз по миру – 3,3% – также больше, чем у нас. Единственным позитивом можно считать разве что то, что мы можем обогнать по росту ВВП развитые страны, где развитие экономики замедлится. Для экономик развитых стран МВФ прогнозирует в этом году +1,8% ВВП. Однако они могут себе это позволить. Украине же, чтобы наверстать упущенное и приблизиться по экономическому развитию к этим странам, нужно развиваться намного более ускоренными темпами, о чем не раз говорили эксперты.

Разные прогнозы роста реального ВВП Украины:

Составитель прогноза \ год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 МЭРТ 2,8 3,8 4,1 4,5 НБУ 2,5 2,9 3,7 МВФ 2,7 3 3,1 3,2 3,3 3,3 ВБ 2,9 3,4 3,8

Почему прогнозы не совпадают

По мнению экономических экспертов, разница в цифрах объясняется разными методиками подсчетов и разными оценками исходных данных.

"Разные данные в прогнозах разных организаций – это результат разных методологий, отличий в допущениях и прогнозах. Есть факторы, которые влияют на развитие экономики. Это в том числе, если говорить об Украине, сальдо торгового баланса, рост потребления, госрасходы, инвестиции и т.д. У нас, с одной стороны, идет рост заработных плат, а с другой – сокращается количество трудоспособного населения. Что касается госрасходов, то, кроме официальных расходов, есть часть таких, которые связаны с коррупционными действиями (например, среди инвестиций в инфраструктуру). К сожалению, Украина сейчас – далеко не фаворит по привлечению инвестиций, у нас нет положительной динамики прироста реальных инвестиций. Все в ожидании завершения этого года двойных выборов. Не только зарубежные инвесторы, даже многие внутренние заморозили свои проекты. Неопределенность, ожидание катаклизмов – это факторы, сдерживающие инвесторов и таким образом тоже влияющие на экономику. Поэтому аналитические центры международных финансовых институций поводов для оптимизма пока не имеют", – говорит соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин.

"Разница между 2,5 и 2,9 – можно сказать, в пределах погрешности. Могут немного отличаться оценки тех или иных факторов, которые, как предполагается, будут влиять на рост экономики. Например, как оценивать фактор энергоносителей? Одни могут прогнозировать, что цена на энергоносители в этом году будет расти, другие – что будет падать, и сразу возникнет разрыв в оценке затрат на них. То же самое, скажем, и по зерновым. Могут быть разные прогнозы по урожаю – и, соответственно, разная оценка цен. А учитывая, что у нас экономика сырьевая и сильно зависит от мировых цен на сырьевые ресурсы, цены на сырьевые ресурсы будут определять рост, а может, и падение украинской экономики", – объясняет экономический эксперт, аналитик Борис Кушнирук.

На какой прогноз стоит ориентироваться: получше или похуже?

Эксперты считают, что есть все основания в текущем году ориентироваться на худший сценарий.

"Как говорят: "надейся на лучшее – готовься к худшему". Лучше потом обрадоваться, чем огорчиться, – считает Анатолий Амелин. – И мы, и мир находимся на пороге глобальной рецессии, мирового финансового кризиса, который больно ударит по сырьевым рынкам, от которых зависит Украина. Поэтому надо готовиться к худшему. Но я ни в действиях правительства, ни в их планах не видел и не слышал о подготовке плана антикризисных мер и действий", – объясняет эксперт.

Борис Кушнирук также считает, что темпы роста экономики могут замедлиться даже больше, чем сейчас прогнозируется.

"Вхождение страны в зону неопределенности и турбулентности, с точки зрения бизнеса, – это время, когда нужно быть максимально осторожным. Поэтому часть предпринимателей могут приостановить свою деятельность. Это также может привести к скачку курса валют, а значит, с закупкой товара тоже будут осторожничать. То есть это само по себе может запустить цепочку негативных факторов, которые приведут к тому, что ситуация в экономике ухудшится", – считает Борис Кушнирук.

Анатолий Амелин обращает внимание еще на один фактор, который негативно влияет на развитие экономики. Это отсутствие стратегии развития нашего государства.

"У нас в принципе нет стратегии развития. Среднесрочного бюджетного планирования, которое сейчас стали применять в Украине, – недостаточно. Оно не учитывает глобальных тенденций, не предусматривает сценариев реагирования на катаклизмы, которые нас, в принципе могут ожидать. Поэтому хорошо, что среднесрочное планирование есть, но плохо, что оно опирается не на стратегию развития страны. Если бы мы имели стратегию развития, то могли бы по крайней мере понимать, каким образом пройти сложные периоды, которые неизбежны и которые периодически случаются. Но поскольку такой стратегии нет – мы будем опять действовать хаотично, импульсивно принимая какие-то решения, как мы это делали всегда. Некоторые из таких решений могут быть полезны, а некоторые – деструктивны", – говорит Анатолий Амелин.

Напомним, недавно премьер-министр Владимир Гройсман рассказал о планах развития Украины на ближайшие три года.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.