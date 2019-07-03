Земельная реформа: экономист назвал риски продажи только государственных угодий

В экспертных кругах обсуждаются две основные модели открытия рынка земли

Фото: Pixabay

В Украине продолжаются дискуссии вокруг открытия рынка земли, которое, по подсчетам Всемирного банка, принесло бы стране дополнительные 1,6% роста ВВП. В среде тех, кто поддерживает отмену моратория, обсуждаютсся две модели открытия рынка земли. Первая предлагает разрешить сначала продажу только государственных угодий, а вторая – сразу всех земель.

При этом, как рассказал экономист Киевской школы экономики Олег Нивьевский, если сначала разрешить только куплю-продажу государственных земель, можно дискредитировать и исказить саму реформу, поскольку купить землю не смогут малые и средние фермеры, а эффект для экономики будет снижен.

"Почему говорят, что в первую очередь нужно [продавать] государственные земли? Говорят, это может быть ценовым ориентиром и [таким образом можно] отработать механизм продажи. Хочу убедить вас, это не имеет под собой оснований… Это будет своего рода отсрочка моратория", – сказал он.

По подсчетам Нивьевского, суммарная площадь государственных земель – около 10 млн га (из них только 20% зарегистрировано в Госземкадастре). Эти земли сейчас находятся в пользовании госпредприятий, Академии наук, а также частных аграрных компаний. Средний размер участка такой земли – 82 га.

Читайте также Рынок земли в Украине: как идет подготовка к запуску

Если исключить часть предложений частной земли, а открыть рынок только для государственной, то цена земли будет неоправданно высокой, уверен Нивьевский.

"Разница между ценой аренды на государственную землю, которую выставляют на аукционе, и на частные земли – два раза. Если такую картину имеем по аренде, то нет оснований говорить, что будет иначе на рынке купли-продажи земель. Можно ожидать такого же разрыва между ценами на государственную землю и частную", – добавил он.

Купить такую землю малые и средние фермеры не смогут, и спрос составит крупный бизнес. Кроме того, эффект для экономики будет ниже, чем в случае одновременного запуска рынка государственной и частной земли.

"Если запускать только государственные земли, то эффект будет 2 млрд долларов дополнительной добавочной стоимости в секторе, а если мы внедряем и государственные, и частные земли – мы можем получить в три раза выше результат для экономики", – сказал экономист.

Ранее мы писали о том, какую работу Украине стоит сделать перед запуском рынка земли.

Напомним, запрет на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го мораторий начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор мораторий ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019.

Снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного было требованием Международного валютного фонда, но в июле 2017 года его изъяли из меморандума. При этом международные организации высказываются о том, что снять мораторий все же нужно, а Европейский суд по правам человека уже признал, что запрет на продажу земли нарушает права владельцев участков.

Правда, даже если в Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков. Сейчас такой закон находится только на стадии разработки и обсуждения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Земельная реформа: экономист назвал риски продажи только государственных угодий". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"