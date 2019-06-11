Почему Украина не переходит на биогаз: эксперт назвал две причины

В стране много мусора, значит – много метана; это огромный потенциал, считает немецкий инвестор

Фото: Виталий Андроник, Сегодня

В Украине мусорные отвалы занимают 43 тысяч квадратных километров, или 7% площади страны. За десятилетия они превратились в настоящие месторождения метана. Поэтому у нашей страны есть фантастический потенциал для добычи газа из отходов, считает немецкий инвестор Йорг Майсснер, который уже предложил властям Винницы проект по дегазации мусорного полигона.

"Потенциал добычи биогаза в Украине фантастический. Похожий полигон требует от 50-60 лет, чтобы газ полностью отобрать. Но в Украине достаточно сложно вести такой бизнес. Первая проблема – коррупция. Вторая – финансирование подобных проектов и сотрудничество с другими инвесторами. Чтобы инвестировать в такие проекты, нужен партнер. Чаще всего это коммунальные предприятия или город. К сожалению, администрации городов настолько коррумпированы, что они не готовы к сотрудничеству подобного рода", – отметил Йорг Майсснер.

Например, инвестор пытался запустить проект в Кременчуге. Власти города позволили немцу наладить производство, а когда все было готово – его компанию выдворили с полигона и завели другую. Только недавно он выиграл суд, теперь ТЭС должны вернуть.

Подробнее об альтернативном способе создавать электричество читайте на сайте "Сегодня" – "Деньги из мусора: как под Винницей отходы превращают в электроэнергию".

Как рассказывали новости "Сегодня", с 1 июля в Украине должен заработать рынок электроэнергии:

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