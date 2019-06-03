Почему упали мировые цены на нефть и газ: Нацбанк назвал причины

Глобальный рынок энергоресурсов вел себя противоречиво

Фото: REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo.

Цены на нефть по итогам мая 2019 года снизились из-за обострения торговой войны между США и Китаем, которое усилило опасения по перспективам роста мировой экономики. Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ), проанализировав мировой рынок нефти в своем макроэкономическом и монетарном обзоре за май.

"Ключевым событием мая 2019 стала эскалация торгового конфликта между США и Китаем. Это существенно повлияло на мировые финансовые и товарные рынки. Так, несмотря на давление в сторону увеличения цен из-за уменьшения предложения, цены на нефть по итогам мая снизились из-за опасений относительно замедления роста мировой экономики", – говорится в документе.

При этом в целом рынок нефти в мае вел себя противоречиво. Например, несмотря на итоговое снижение, давление на цены в сторону роста оказывали:

низкие объемы производства в рамках выполнения соглашения ОПЕК+;

низкий экспорт нефти Ираном и Венесуэлой из-за санкций США;

прекращение поставок из России в Европу по нефтепроводу "Дружба" из-за загрязнения нефти ;

; перебоев с поставками из стран Ближнего Востока из-за нападения на танкеры вблизи ОАЭ и обострения конфликта в Ливии.

Фьючерсы на нефть Brent в мае:

В Нацбанке также напомнили, что на европейском рынке цены на газ снизились до минимального уровня с 2006 года из-за высоких запасов благодаря теплой зиме и увеличения предложения из США и с территории России.

Как известно, после скандала с российской нефтью в "Дружбе" скопилось 5 млн тонн загрязненного черного золота:

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