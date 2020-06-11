Подготовились к лету на карантине: что украинцы покупают онлайн

Карантин, который снова смягчен в Украине с 10 июня, повлиял на все сферы жизни украинцев. Сначала люди скупали в интернете маски, респираторы и антисептики. Затем – все то, что поможет скрасить изоляцию дома. Потом пришли майские праздники, но без грилей и мангалов. Зато в начале лета вырос спрос на мебель и утварь для дачи, а также на спортивные товары.

Так, по данным маркетплейса Prom.ua, в начале лета спрос на товары для спорта и отдыха, а также на товары для дома и сада вырос на 9% по сравнению с серединой мая. Аналитики отмечают, что сейчас украинцы в основном покупают деревянные и садовые беседки, сковородки из диска для дачи, пенни борды и скейтборды для детей, подвесные кресла-коконы, надувные матрасы, спиннинги и удочки, а также детские горки, батуты и туристические палатки. Спрос на мангалы и грили сместился с мая на июнь. На них украинцы тратят в интернете от 680 до 780 грн.



Вернулся и спрос на одежду и обувь. Вместо домашней одежды снова покупают женские платья, носки, гольфы и гетры, а также футболки, майки, нижнее белье и детскую одежду и обувь. Средний чек – 560 грн. Помимо детской одежды и обуви, заказывают конструкторы, тематические игровые наборы, батуты, ролики, велосипеды и детские палатки. В среднем на это тратят 550 грн.

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Ролики и батуты для детей украинцы покупают и друг у друга. По данным портала объявлений IZI.ua, за весну спрос на эти товары вырос на 80%. Их продают примерно за 3 тыс. грн. В целом детские товары стали популярнее на 40%. Интересно, что из-за дождливой погоды в два раза больше интересовались грязепруфами (детские комбинезоны со специальным покрытием, которое защищает от дождя и грязи) и резиновыми сапогами. В среднем на них тратят 320 грн.

В топе запросов б/у велосипеды (в том числе модели с электромотором), гироскутеры и электросамокаты – их стали искать в два раза чаще. Покупают в среднем за 5 тыс. грн.

"Спрос на транспорт вырос на 55%, а на товары для спорта и хобби – на 70%. Украинцы активно готовятся к активному отдыху летом, поэтому покупают с рук велосипеды, удочки, надувные лодки, палатки и рюкзаки для походов", – рассказала Ольга Хмеленко, руководитель маркетинг гиперпространства объявлений IZI.ua.

А в сегменте авторских товаров в преддверии лета украинцы стали чаще выбирать сумки ярких цветов — зеленого, желтого, оранжевого. По данным площадки авторских товаров Crafta.ua, в топе хлопковые шоперы, кожаные городские рюкзаки и поясные сумки-бананки. В среднем на такие аксессуары тратят 800 грн.

Продолжают покупать и многоразовые маски для лица. Мастера их шьют вручную из хлопка, льна и других тканей, часто дополняют специальными одноразовыми вкладышами-фильтрами. Самые популярные — с яркими принтами, авторскими надписями/рисунками или вышивкой. Одна такая маска стоит 40-90 грн.

"Сейчас уже очевидно, что масочный режим в Украине закончится нескоро. Поэтому мастера стараются сделать так, чтобы маски могли быть и стильным дополнением образа. Например, создают хлопковые платья в цветочек и маски из той же ткани. Или предлагают создать Family-look: наборы масок из ткани с одинаковым принтом для родителей и детей", — рассказывает Ольга Костюк, руководитель площадки авторских товаров Crafta.ua.

Топ-услуги

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По данным онлайн-сервиса Kabanchik.ua, в мае сильнее всего вырос спрос на мастеров по отделочным работам – на 70%, а на сантехников, электриков и столяров – на 60% по сравнению с предыдущим месяцем.

"Лето – жаркий период для отделочников и специалистов из категории "Домашний мастер" – сантехников, электриков, столяров и мастеров по установке кондиционеров. Популярность обусловлена тем, что в начале мая в Украине стартовал строительный сезон. А с повышением температуры за окном резко возрастает спрос на услуги специалистов по установке кондиционеров", – рассказывает Ольга Сорока, руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua.

На 17% больше работы стало и у специалистов по ремонту бытовой техники. Заказывают все – от починки холодильников и стиральных машин до кофеварок и пылесосов. А вот курьеров в мае вызывали на 24% реже, чем в апреле – сказывается поэтапный выход страны из карантина.

Домашние мастера -сантехник, электрик, столяр – в среднем получали за один заказ 650 грн. Специалисты по строительным работам – около 5,2 тыс. грн, по отделочным – 5,3 тыс грн, а мастера по ремонту бытовой техники – 436 грн. Уровень заработка мастеров зависит от объема работы и количества заказов, которые они выполняет.

Средний чек за услуги доставки в мае – 217 грн. Цены в категории курьерской доставки очень динамичны и зависят также от сезона, спроса и услуг, которые параллельно может выполнять курьер. Во время самоизоляции курьеров просили не только доставить продукты и медикаменты, но и купить их.

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Напомним, ранее специалисты в сфере торговли заявили, что влияние пандемии серьезно сказалось на покупательском поведении, причем новые привычки покупателей могут оказаться долговременными. А какие из "карантинных" потребительских привычек могут помочь украинцам в будущем, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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