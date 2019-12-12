Подготовка к Новому году: эксперты рассказали, что будет с ценами

Хорошие мандарины блестят / Фото: Unsplash

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В Украине дорожает лук, а яблоки выросли в цене больше, чем в соседней Польше. Какие продукты к концу месяца могут неприятно удивить украинцев ценой, и стоит ли ими запастись для новогоднего стола заранее, сайт "Сегодня" спросил у экспертов.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, ни один продукт к концу года существенно не подорожает.

С ним соглашается и Татьяна Гетьман, глава департамента "Маркетинг-Аналитика" оптового рынка "Шувар". Она говорит: спрос нынче полностью покрывается если не за счет внутреннего производства, то за счет импорта.

"Дефицита сейчас нет. И ничто перед Новым годом не будет в дефиците. Наоборот – последнее время наблюдается тенденция, что возможно повышение цены на определенные группы товаров из-за повышенного спроса, но, к примеру, последние два года цены на мандарины перед Новым годом не поднимались, поскольку их привозили достаточно много", – объяснила Гетьман.

Поэтому, идти за покупками к праздничному столу можно в любое удобное время, добавляет эксперт.

Напомним, в конце ноября продукты в Украине значительно подорожали. Эксперты подсчитали, что половина еды в минимальной продовольственной корзинке у нас уже дороже, чем в Польше.

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