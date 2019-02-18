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Подсчитан ущерб России от экономических санкций

Сегодня, 21:03

По подсчетам экспертов, Россия получила наибольший ущерб от санкций ЕС, Украины и США

Фото: AFP
Подсчитан ущерб России от экономических санкций //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/549/14b/5c654914b8254.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/549/14b/5c654914b8254.jpg Экономика По подсчетам экспертов, Россия получила наибольший ущерб от санкций ЕС, Украины и США

По состоянию на конец 2018 года в отношении России действовали 159 ограничительных мер, которые ввели 62 страны. Об этом говорится в презентации, обнародованной на сайте Министерства экономического развития РФ сегодня, 18 февраля.

Согласно экспертной оценке, сумма предполагаемого ущерба от введенных мер составила 6,3 млрд долларов.

Лидером по числу ограничительных мер, введенных против РФ, стал Европейский Союз – количество санкций достигло 25-ти. Предполагаемый ущерб составил 2,42 млрд долларов.

Далее следует Украина с 22 ограничительными мерами, ущерб от которых достиг 775 млн долларов.

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США занимают шестое место по числу санкций (девять), но по объему ущерба – второе (почти 1,17 млрд долларов).

В ТОП-10 стран, которые ввели ограничительные меры против РФ, также вошли Индия, Беларусь, Турция, Австралия, Таиланд, Вьетнам и Бразилия.

Инфографика: Министерство экономического развития Российской Федерации

Напомним, в 2019 году российская государственная компания "Ростех" была вынуждена отложить серийное производство пассажирского самолета "Иркут" МС-21 из-за санкций, которые Белый дом ввел в отношении авиастроительной корпорации "Ростех".

13 февраля сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против России. Они предлагают ограничительные меры против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на подрыв демократии в других странах.

18 февраля члены Совета министров Евросоюза поддержали введение против России санкций в связи с агрессией против Украины в районе Азовского моря:

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Тег Россия, санкции, санкции против России

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