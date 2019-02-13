Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,09
30,63
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против России

Вчера, 23:35

Они предлагают санкции против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на подрыв демократии в других странах

Фото: Getty Images
Сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/df7/7c9/5c3df77c9177c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/df7/7c9/5c3df77c9177c.jpg США Они предлагают санкции против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на подрыв демократии в других странах

Группа сенаторов США представила в среду законопроект, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против РФ в ответ на российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом, а также за связанные с украинским кризисом события.

В заявлении, распространенном сенатским комитетом по иностранным делам, отмечается, что авторами документа являются республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также – демократы Бобо Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин.

В частности, они предлагают ввести санкции против российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах. Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты (сжиженный природный газ) за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.

В ответ на действия РФ в Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ в случае, если Россия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе.

Читайте также

В эту часть сенаторы отнесли и санкции, связанные с поддержкой освоения нефтяных ресурсов в России, и санкции в отношении российских государственных энергетических проектов за пределами РФ.

В заявлении сенатора Менедеза отмечается, что умышленное бездействие президента Трампа агрессии Кремля достигло точки кипения в Конгрессе.

"Все более ясно одно: Москва продолжит напор, пока не встретит настоящее сопротивление", – говорится в заявлении Менендеза. В нем подчеркивается, что законопроект должен продемонстрировать, что "Конгресс США будет защищать наши учреждения, наших союзников и ценности, даже если президент выбирает другой подход".

В заявлении сенатора Грэма подчеркивается, что цель законопроекта – ввести действительно значимые санкции.

"Санкции и меры, содержащиеся в этом законопроекте, являются наиболее мощными когда-либо вводимыми", - говорится в нем.

"Санкции и меры, которые мы предлагаем, предназначены для того, чтобы ответить самым решительным образом", - отмечается в заявлении Грэма.

Западные СМИ отмечают, что ранее Грэм и Менендез уже пытались добиться одобрения похожего законопроекта, но потерпели неудачу. Их новый законопроект – более жесткая версия прежнего текста.

Как сообщалось, исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявлял, что США сохранят санкции против РФ, пока Киев не получит контроль над Донбассом и Крымом. Он призвал Россию остановить войну против Украины.

Стоит отметить, что Россия на Совбезе ООН пыталась обвинить Украину в ситуации на Донбассе, хотя в поддержку Киева выступили, среди прочего, Франция с Германией. В свою очередь в Украине прокомментировали выступление России в СБ ООН. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что мировое сообщество уже отлично понимает вину России в агрессии против Украины и не воспринимает всерьез оправдания Москвы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, США, санкции, сенаторы, санкции против России

Вы сейчас просматриваете новость " Сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против России". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американские сенаторы хотят предложить билль о санкциях против России

Вчера, 21:34

За вмешательство в американские выборы и кризис в Украине Россию ждет новая порция санкций

Вопрос по Крыму закрыт: в России ответили на заявление США по Украине

Вчера, 16:27

Американцы поставили четкое условие по санкциям, но в Москве нервно отреагировали

США сохранят санкции против РФ, пока Киев не получит контроль над Донбассом и Крымом

Вчера, 02:45

Соединенные Штаты подчеркивают однозначную позицию по Украине

ЕС и США готовят новые санкции против России из-за захвата украинских моряков – СМИ

12 февраля, 19:57

По данным СМИ, Брюссель и Вашингтон координируют действия по усилению влияния на режим Путина

Украина и еще три страны ввели санкции из-за "выборов" на Донбассе

12 февраля, 18:10

Вместе с Киевом к санкциям ЕС присоединились Черногория, Албания и Норвегия

"Сдержать Россию не удалось": в США заявили о неэффективности санкций

11 февраля, 10:22

Россия научилась тому, как снизить зависимость от Запада, отмечают конгрессмены

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

В России указали на ошибку с запуском моста в Крым

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

5 примет почему нельзя дарить полотенца

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Путин заигрался: еще одна страна выступила против России

Украинские чиновницы взмутили сеть отдыхом на Мальдивах

Зеленский рассказал, что будет делать, если проиграет выборы

Условие, при котором Лукашенко позволит Путину поглотить Беларусь
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Вчера, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

12 февраля, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

12 февраля, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

Растаможка євроблях: украинцам снова изменили правила

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака