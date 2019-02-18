Из-за санкций США Россия не может строить самолеты

После введения санкций в отношении "Ростеха" госкомпания лишилась доступа к композитным материалам для самолетостроения

"Иркут" МС-21. Фото: Flickr

Из-за санкций США Россия не может строить самолеты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aeb/2d4/5c6aeb2d4b048.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aeb/2d4/5c6aeb2d4b048.jpg 2019-02-18T19:31:00+02:00 Россия После введения санкций в отношении "Ростеха" госкомпания лишилась доступа к композитным материалам для самолетостроения

Российская государственная компания "Ростех" была вынуждена отложить серийное производство пассажирского самолета "Иркут" МС-21 из-за санкций, которые Белый дом ввел в отношении авиастроительной корпорации "Ростех" в январе этого года.

"В связи с тем, что американцы остановили поставки композитных материалов, мы переходим на свои", – цитирует главу "Ростеха" Сергея Чемезова агентство Reuters.

Поскольку композитные материалы российского производства нуждаются в испытаниях, раньше 2020 года производить свои лайнеры Россия не сможет.

"Мы должны были уже в конце этого года первые самолеты выпустить в серию, сейчас сроки сдвигаются где-то на конец 2020 года", – добавил он.

Напомним, что 13 февраля сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против России. Они предлагают санкции против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на подрыв демократии в других странах. Среди прочего, США снова обвиняют РФ во вмешательстве в выборы других государств.

Мы также писали, что Россия была вынуждена отложить на неопределенный срок поставки самолетов Sukhoi Superjet 100 в Иран из-за отказа Минфина США выдать экспортный сертификат.

Кроме того, в ходе заседания 18 февраля члены Совета министров Европейского союза поддержали введение против России санкций в связи с агрессией против Украины в районе Азовского моря.

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