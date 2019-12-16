Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,5
26,26

Поездки в страны Шенгенской зоны: загранпаспорт не понадобится

16 декабря, 21:19

Сейчас европейцы ставят штампы в паспорт и обращают внимание на ранние отметки, но это может измениться

/ Фото: Getty Images

Система безвизовых поездок за границу с ID-картой для украинцев в будущем может заработать и с Шенгенской зоной. Об этом в интервью Европейской правде заявил руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

"Сейчас можно так ездить в Грузию, в Турцию, и эта возможность пользуется популярностью, особенно среди детей и молодежи до 20 лет. Ждем подобного режима с Молдовой – есть принципиальная договоренность. Беларусь отложила свой проект перехода на ID-карты; когда они введут, будем вести переговоры с ними. И я очень надеюсь, что такая система заработает с шенгенской зоной", – сказал Соколюк.

Сейчас поездки по ID-картам в Европу невозможны, ибо европейцы "ставят штампы в паспорт и их считают", объяснил Соколюк.

Реклама

"Но скоро у них должен заработать Entry-Exit System, которая переведет учет пересечений границы в электронный вид. То когда они ее построят, когда они будут ей доверять, и шенгенские страны убедятся, что видят все пересечения границы, – будем договариваться и с ними. Потому что наши ID-карты уже готовы для использования для поездок по безвизу и к Шенгену", – добавил чиновник.

В тренде
Курс доллара-2020: эксперт рассказал о ключевых факторах и дал прогноз

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Кабмине анонсировали возможность оформления паспорта через смартфон. Украинцы смогут подать документы на получение паспорта, не выходя из дому.

Также мы сообщали о том, что начиная с лета, украинские чиновники все активнее говорят о двойном гражданстве, поскольку в инаугурационной речи президента Владимира Зеленского была озвучена идея о том, чтобы украинцев за рубежом сделать ближе к Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

граница оформление паспорт загранпаспорт безвизовый режим шенгенская зона безвиз

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Минимальный стаж увеличится: кто выйдет на пенсию в 2020 году
Минимальный стаж увеличится: кто выйдет на пенсию в 2020 годуЭкономика
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в Париже
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в ПарижеУкраина
Минсоцполитики меняет порядок предоставления льгот на оплату коммуналки: детали
Минсоцполитики меняет порядок предоставления льгот на оплату коммуналки: деталиЭкономика
Резников: В Москве не могут поверить, что проиграли Киеву газовый спор
Резников: В Москве не могут поверить, что проиграли Киеву газовый спорПолитика
Богатые тоже плачут: с кого власти начнут повышение тарифов на электроэнергию
Богатые тоже плачут: с кого власти начнут повышение тарифов на электроэнергиюЭкономика
На заправках рухнули цены: где теперь дешевле заправляться
На заправках рухнули цены: где теперь дешевле заправлятьсяАвто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...