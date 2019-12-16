Поездки в страны Шенгенской зоны: загранпаспорт не понадобится

Сейчас европейцы ставят штампы в паспорт и обращают внимание на ранние отметки, но это может измениться

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Система безвизовых поездок за границу с ID-картой для украинцев в будущем может заработать и с Шенгенской зоной. Об этом в интервью Европейской правде заявил руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

"Сейчас можно так ездить в Грузию, в Турцию, и эта возможность пользуется популярностью, особенно среди детей и молодежи до 20 лет. Ждем подобного режима с Молдовой – есть принципиальная договоренность. Беларусь отложила свой проект перехода на ID-карты; когда они введут, будем вести переговоры с ними. И я очень надеюсь, что такая система заработает с шенгенской зоной", – сказал Соколюк.

Сейчас поездки по ID-картам в Европу невозможны, ибо европейцы "ставят штампы в паспорт и их считают", объяснил Соколюк.

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"Но скоро у них должен заработать Entry-Exit System, которая переведет учет пересечений границы в электронный вид. То когда они ее построят, когда они будут ей доверять, и шенгенские страны убедятся, что видят все пересечения границы, – будем договариваться и с ними. Потому что наши ID-карты уже готовы для использования для поездок по безвизу и к Шенгену", – добавил чиновник.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Кабмине анонсировали возможность оформления паспорта через смартфон. Украинцы смогут подать документы на получение паспорта, не выходя из дому.

Также мы сообщали о том, что начиная с лета, украинские чиновники все активнее говорят о двойном гражданстве, поскольку в инаугурационной речи президента Владимира Зеленского была озвучена идея о том, чтобы украинцев за рубежом сделать ближе к Украине.

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