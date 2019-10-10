Политики должны озвучить свою позицию по импорту электроэнергии из России – эксперт

По мнению Вадима Карасева, политики должны активнее защищать свою точку зрения, как это сделал Олег Ляшко

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Политики должны публично озвучивать и защищать свою позицию по вопросу импорта электроэнергии из России. Такое мнение выразил политолог Вадим Карасев.

"Уже вторую неделю очень много критических комментариев экспертов об импорте электроэнергии из России, так как это отсекает Украину от перспектив интеграции в европейскую энергосистему ENTSO-E. Эксперты говорят, что четыре года Украина держалась, не покупала у россиян электроэнергию, готовилась к синхронизации своей энергосистемы с Европой. А сейчас из-за того, что кто-то из приближенных к власти олигархов решил "здесь и сейчас" заработать, может быть сломана вся выстраиваемая за последние годы стратегия энергетической безопасности", – отметил политолог

По его словам, позиции экспертов понятны, а вот политики "как в рот воды набрали".

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"Я имею в виду не отдельных неравнодушных депутатов из профильного комитета, в больших политиков, лидеров партий. Неужели медийная эйфория вокруг одного известного олигарха К. так влияет на политиков? Или политики не хотят потерять лояльность одного общенационального канала?

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Пока что из топовых политиков только Олег Ляшко прямо высказался по этой проблеме. Политики должны публично озвучивать и защищать свою позицию. Очень надеюсь, что он первуй из политиков, но не последний. Проблема очень серьезная", – подчеркнул Карасев.

Как сообщалось, председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус пытается оправдаться за лоббирование импорта электроэнергии из России в интересах олигарха Коломойского. Об этом написал член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в Facebook

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