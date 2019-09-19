Политики и эксперты требуют проверить контракты "Центрэнерго"

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Кабмин согласовал нового руководителя госпредприятия "Центрэнерго".

Исполняющим обязанности гендиректора стал Владимир Потапенко. Фактически он возглавляет одну из крупнейших энергогенерирующих компаний в Украине с июня.

За квартал свое работы уже вызвал возмущение экспертной среды. Корреспонденты "Сегодня" разбирались – что стало причиной этого возмущения.

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО "Центрэнерго" Владимир Иванович Потапенко в активе имеет серьезный опыт работы на руководящих должностях крупных угольных и углеперерабатывающих предприятий. Общий стаж работы – 36 лет.

Это досье нового исполняющего обязанности гендиректора "Центрэнерго" на сайте самого предприятия.

Правда, информация неполная. В узких кругах Владимира Потапенко больше знают как "смотрящего семьи Януковича", говорят эксперты. Но это – старая история. Сейчас его связывают с другой не менее известной в Украине фигурой.

"Связывают этого человека с Игорем Коломойским", – говорит президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

Сам Коломойский такое утверждение в интервью журналисту "Цензор.нет" Юрию Бутусову отверг.

"Говорят, сейчас вместо людей Кононенко в "Центрэнерго" ваши люди зашли?", – спрашивает журналист "Цензор.нет" у Игоря Коломойского. "Не мои люди, а профессиональные и понятные нам люди, директор Потапенко", – отвечает Игорь Коломойский.

Правда, для энергетических экспертов Потапенко не такая уж и понятная фигура. Как только он возглавил "Центрэнерго", предприятие прекратило сотрудничать с государственной шахтой "Краснолиманская". А уголь начали закупать у частной фирмы "Нафта Форс". Его возят, за данными экспертов, из России, а по неподтвержденным данным, даже с неподконтрольных Украины территорий, а это – серьезное преступление. Чтобы выяснить, правда ли это, команда "Сегодня" отправилась в офис компании.

"Я никакого отношения к "Нафта форс" не имею", – отвечает сидящая в офисе женщина. "Но здесь есть такая компания", – спрашивают "Сегодня". "Такая есть". "И никого нет из представителей?". "Нет, представителей нет. Бывают они не каждый день", – отвечает женщина. "Вот в этом кабинете они находятся, или где?" "Ну да, в этом кабинете бывают. Директор бывает и все", – говорит находящаяся в офисе женщина.

Выходит, что у серьезной компании, которая заключает миллионные контракты с госпредприятием, даже отдельного собственного офиса нет. В онлайн базе юридических лиц указано: "Нафта Форс" создана лишь год назад, залоговый капитал – 1 тыс. грн., но фирма входит в мощную группу "Приват". И именно эта новая "контора" продает госпредприятию "Центрэнерго" уголь за непонятную для энергетических экспертов цену.

"Сегодня "Роттердам+" давал бы цену около 1700 грн за тонну. На Краснолиманской шахте до 2000 грн. можно было бы покупать уголь, а покупается он по 2500 грн. за тонну", – говорит президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

Если объяснить проще, представьте, что речь идет не об угле, а об обычной ткани. Ткань украинского производителя. Стоит дешевле. Такая же, но привезена из-за границы, стоит дороже. Фабрика, ранее покупала отечественную, теперь решила приобрести иностранную. Так и пусть, скажут многие, теперь платье будут продавать дороже, это же понятно, элементарные законы экономики. Но нет. Платье-то стоит дешевле. Покупатель радуется. А фабрика – банкрот.

В реальной истории фабрика – это украинское предприятие "Центрэнерго", платье – это электроэнергия. Ее за бесценок продают счастливому покупателю.

"Государственное "Центрэнерго" продает электроэнергию предприятиям Коломойского по заниженной цене. Создается впечатление, что влияние Коломойского и деятельность всех должностных лиц в интересах Коломойского становятся главным приоритетом. Если кто-то слишком много зарабатывает, кто-то от этого проигрывает. Проигрывает в данном случае государство", – говорт экономический эксперт Борис Кушнирук.

В профильной среде уже поднялась волна возмущения: куда смотрят антикоррупционные органы?

"Это очередная схема, схема в энергетическом секторе государства", – заявляет председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Народный депутат Михаил Бондарь обратился в НАБУ.

"Подозрение в том, что фирмы группы "Приват", принадлежащих Игорю Коломойскому, в этом заинтересованы. Контролировать "Центрэнерго", потом, позже, обесценив его, выкупить и иметь возможность себе поставлять на свои заводы дешевую электроэнергию. Попросил выяснить – имеет ли место эта преступная схема? И дать ответ", – заявил народный депутат Украины Михал Бондарь.

На этот ответ от правоохранительных органов ждут эксперты и, самое главное, – каждый украинец, который своими налогами уже вынужден финансировать еще вчера прибыльное, а сегодня убыточное госпредприятие "Центрэнерго", заявляют эксперты.

Между тем, канал "Украина" продолжает цикл расследований "По следам мифов о "Роттердам+". В первой части сенсационного расследования журналисты раскрыли суть информационной войны против прозрачного формирования цен на энергорынке.

В третьей части расследования будет рассказано о жизни работников государственных шахт, которые, несмотря на свой тяжелый, героический труд, часто вынуждены жить в долг. Почему рабочие государственных шахт должны местным магазинам за еду? И как это связано с загадочным киевским заправщиком, который продавал государственному "Центрэнерго" дорогой иностранный уголь на миллионы гривен?

Смотрите расследование журналистов "Специального репортажа" в третьей части "Следами мифов о "Роттердам+" на канале "Украина" сегодня, 19 сентября, в 23:20.

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