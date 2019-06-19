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Польша готова соединить газотранспортную систему с Украиной

19 июня, 15:27

Представители Варшавы ждут окончательного решения Киева

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".

Польша, которая отказывается от российского газа, готова соединить свою газовую систему с украинской с помощью интерконнектора в Германовицах. Об этом сообщил представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

"Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединит польскую систему с украинской в Германовицах. Его пропускная способность составляет 2 млрд кубометров. Это не много, но когда украинцам нужна срочная помощь, мы готовы ее оказать", — заявил Наимский.

По его словам, пока "с украинской стороны нет решения построить интерконнектор с пунктом в Германовицах и первым хранилищем в Украине, мы ждем этого, и, возможно, новые власти Украины будут стремиться ускорить процесс".

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При этом Наимский отметил, что польское правительство будет расширять свою газовую систему в этом направлении в любом случае.

Напомним, польская энергетическая компания PGNiG поставляет газ украинским потребителям с августа 2016 года. В 2018 году PGNiG и украинская ERU (Energy resources of Ukraine) договорились о поставках оператору ГТС Украины "Укртансгазу" более 200 млн кубометров природного газа в период с октября 2018 по май 2019 года.

Ранее Наимский отмечал, что Польша станет окончательно независимой от поставок российского газа в конце 2022 года. Варшава не будет продлевать действующий контракт с "Газпромом".

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Тег газ, Польша, газопровод, ГТС, Украина, PGNiG, интерконнектор

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Источник:

ТАСС

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