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Стало известно, когда Польша откажется от российского газа

Сегодня, 15:35

Варшава не будет продлевать действующий контракт с "Газпромом"

Фото: Григорий Салай, Сегодня
Стало известно, когда Польша откажется от российского газа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/191/9e7/5c51919e77e2e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/191/9e7/5c51919e77e2e.jpg Евросоюз Варшава не будет продлевать действующий контракт с "Газпромом"

Польша станет окончательно независимой от поставок российского газа в конце 2022 года, сообщил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

По его словам, тогда истекает действующий контракт с российским "Газпромом" на поставку газа, и Польша не будет его продлевать.

Он подчеркнул, что энергетическая политика правительства является реализацией целей Европейского Союза, в частности, усиления конкуренции, интеграции рынков газа и увеличения безопасности поставок.

Наимский добавил, что контракты на приобретение сжиженного газа из США и Катара должны способствовать диверсификации (разнообразию) поставок газа.

Напомним, в октябре 2018 года польская энергетическая компания PGNiG подписала 20-летний контракт с американской компанией Venture Global LNG на поставки 2 млн т сжиженного природного газа в год.

В ноябре того же года Польша подписала с США 24-летний контракт на поставки газа. Согласно условиям сделки, страна получит 0,7 млрд кубометров газа в 2019–2022 годах и еще 39 млрд кубометров в 2023–2042 годах – по 1,9 млрд кубометров газа в год.

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Тег газ, Россия, Польша, Газпром, поставки газа

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Источник:

Польское радио

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