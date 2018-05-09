Польша начала расследование против "Северного потока – 2"

Польское Управление по охране конкуренции (UOKiK) начало антимонопольное расследование в отношении российского "Газпрома" и пяти компаний, финансирующих проект газопровода "Северный поток – 2", который уже начали строить в Германии.

В сообщении UOKiK указано, что в 2016 году Польша не разрешила создать совместное предприятие для строительства газопровода на территории страны. Как полагает UOKiK, несмотря на это, "Газпром" и еще пять компаний продолжили финансирование строительства "Северного потока", что считается нарушением антимонопольного законодательства.

Если UOKiK докажет свою правоту, подрядчикам "Северного потока – 2" грозит штраф до 10% от суммы годового оборота. Также польские антимонопольщики могут получить право продать часть активов партнерства и распустить его.

Как известно, проект "Северный поток – 2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Германия уже выдала все необходимые с ее стороны разрешения для строительства Nord Stream – 2. Такое же решение приняла Финляндия. Проект еще должен получить разрешения в Дании и Швеции.

Ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства Nord Stream – 2, предложив в качестве альтернативы модернизацию транзитного газопровода, проходящего через территорию Украины.