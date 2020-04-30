Польша разрешила заробитчанам из Украины вернуться на работу

Консульства снова принимают документы для выдачи рабочих виз

Правительство Польши приняло решение постепенно открывать закрытые в прошлом месяце границы, в связи с чем польские консульства в Украине возобновят свою работу и начнут выдавать визы украинцам.

Об этом 30 апреля сообщили на сайте польского Совета министров, отметив, что закрывшие свои двери 16 марта консульства вновь откроют их с 4 мая.

"В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок", – говорится в сообщении.

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В связи с этим заявители могут уже с 30 апреля зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе e-konsulat.

При этом никакие другие визы Польша пока выдавать не будет.

По данным Money.pl, это стало ответом на многократные призывы как польских работодателей, так и заробитчан – и те и другие просили о возможности трудоустройства граждан Украины на сезонных работах.

Напомним, ранее стало известно, что из-за недостатка сезонных рабочих польские бизнесмены готовят чартерный рейс, который должен привезти в страну украинских работников.

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