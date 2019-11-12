Рекордный штраф для партнера "Северного потока – 2": эксперт рассказал о мотивах Польши и последствиях

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

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Решение Антимонопольного комитета Польши (UOKiK) рекордно оштрафовать партнера Nord Stream 2 французскую компанию Engie за отказ сотрудничать в расследовании дела строящегося Россией газопровода "Северный поток – 2" было предсказуемым, поскольку среди европейских стран Польша больше других пострадает от реализации проекта "Газпрома". Об этом сайту "Сегодня" сказал директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"Единственная страна ЕС, которая действительно проигрывает от запуска "Северного потока – 2" – это Польша. Поскольку большая часть газа, который раньше шел по польской территории в виде транзита с РФ через Ямал в Европу, будет идти через "Северный поток – 2". Так что это ожидаемое решение. Оно где-то похоже на то, которое было применено к компании "Газпром" в Украине – когда АМКУ оштрафовал "Газпром" за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа. Но это решение, как и то, что было принято польским антимонопольным ведомством, больше политическое, чем экономическое", – сказал эксперт.

На реализацию проекта "Северный поток – 2" это решение никак не повлияет, считает специалист. Более того – Рябцев выразил сомнение, что штрафная санкция вообще будет применена.

"Скорее всего, компания просто не будет работать на польском рынке, если она там еще есть, – говорит он. – Во-вторых, соответствующее решение будет обжаловано в судебном порядке или в любом другом и затянется вердикт года на 2-3, если не больше. Основная проблема – это вопрос юрисдикции. Как и в случае с "Газпромом", когда он просто отказался выполнять решения АМКУ, так и в существующем случае, очень сложно будет доказать, что именно компания Engie своими действиями вызвала нарушение польского антимонопольного законодательства".

Напомним, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.

В конце октября 2019 года Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся более двух лет.

В Nord Stream 2 AG отмечают, что уже уложено более 2100 километров газопровода в обход Украины. А ранее глава российского "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на постройку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

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